El megayate de Steven Spielberg atraca en el puerto español de Tarragona

Tarragona (España), 27 abr (EFE).- El megayate del director de cine estadounidense Steven Spielberg, valorado en más de 200 millones de euros (235 millones de dólares), está atracado en el puerto mediterráneo español de Tarragona, donde parte de la tripulación trabaja en tareas de mantenimiento.

El Seven Seas, nombrado así por Spielberg como homenaje a sus siete hijos, tiene 109 metros de eslora y 16 de manga; cuenta con un helipuerto, una sala de cine, un gimnasio, un jacuzzi, una sauna en la cubierta, comedor al aire libre y un gran salón para invitados.

El buque, diseñado por el estudio neerlandés Sinot Yacht Architecture & Design, fue construido en 2022 y es propiedad del cineasta desde 2023. La tripulación es de 35 personas y puede acoger a 14 invitados.

No es la primera vez que el barco del autor de películas como 'ET', 'Jurassic Park', 'Jaws' o 'Schindler's List' surca el Mediterráneo: en 2025 la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama veraneó a bordo del buque en la isla española de Mallorca, según medios especializados.

El Seven Seas, con bandera de Islas Caimán, está atracado desde el domingo en el muelle de Costa del puerto de Tarragona, espacio habitual de yates de lujo internacionales que son sometidos a trabajos de mantenimiento antes de la temporada europea de verano.

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