Grupo México y Saavi, de BlackRock, impulsan un nuevo gigante energético en México

Ciudad de México, 27 abr (EFE).- Grupo México anunció este lunes un acuerdo para unir sus activos de generación eléctrica con Saavi Energía, firma del portafolio de Global Infrastructure Partners (GIP), parte de BlackRock, para crear una plataforma privada de energía con 14 centrales en México.

La operación, aún sujeta a autorizaciones regulatorias, dejará a Grupo México con el 70 % de Saavi y a GIP con el 30 %, según informó la compañía en un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

PUBLICIDAD

El cierre de esta operación está previsto para el tercer trimestre de 2026 y su tamaño se mide, sobre todo, por su capacidad instalada.

La nueva plataforma tendrá 4.510 megavatios (MW), una medida que indica cuánta electricidad pueden producir sus plantas en condiciones determinadas.

PUBLICIDAD

También contará con una cartera de proyectos de crecimiento cercana a 5.000 MW, el doble de su capacidad de generación actual.

“La operación creará una plataforma diversificada de generación de energía que contará con 14 centrales de generación estratégicamente ubicadas en zonas de alta demanda en todo México, con mayor escala, sinergias operativas y una reforzada potencia combinada de 4.510 MW”, detalló el conglomerado ferroviario y minero.

PUBLICIDAD

Grupo México afirmó que la combinación permitirá a Saavi consolidarse como generador privado y atender la demanda creciente de electricidad en el país.

A la par, consideró que este acuerdo también permitirá construir una cartera de generación “más sólida, diversificada y resiliente, con capacidades mejoradas, capaz de ofrecer un crecimiento sostenible, optimizar operaciones y satisfacer las necesidades energéticas en constante evolución de sus clientes”.

PUBLICIDAD

En su nota, Grupo México dijo además que la alianza abre la puerta a una relación de largo plazo con GIP para explorar proyectos de infraestructura en México y otros mercados.

Según datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la demanda neta de energía eléctrica se estima en 46.000 MW, por lo que la capacidad combinada de la nueva plataforma equivale a cerca de una décima parte de esa demanda de referencia.

PUBLICIDAD

Con los últimos cambios regulatorios, los privados en México pueden participar en la generación de electricidad, aunque el Gobierno deberá poseer el 54 % del mercado eléctrico. EFE