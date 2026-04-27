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Conciertos y una feria cultural para celebrar el Día de Europa en Ecuador

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Quito, 27 abr (EFE).- La delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador celebrará el Día de Europa, que se conmemora el 9 de mayo, con una agenda de actividades culturales y musicales durante el próximo mes, entre ellas un concierto gratuito con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la feria Eurofest 2026.

La programación comenzará en Quito, capital del país, el 8 de mayo con un concierto en la Casa de la Música, organizado junto a la Asociación Humboldt y la Orquesta Sinfónica, con la participación del pianista alemán Robert Aust, bajo la dirección de Davit Harutyunyan.

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Las celebraciones continuarán el 9 de mayo con el Eurofest 2026, una feria cultural en la que participarán la Asociación Humboldt, la Casa de Italia, el Centro Español, la Alianza Francesa, la Embajada de la UE y las de Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos y Suiza.

Los asistentes podrán recorrer puestos de gastronomía, música, cultura y espacios interactivos.

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La programación concluirá el 30 de mayo en el municipio andino de Otavalo, de la provincia norteña de Imbabura, con el evento 'Puente Sonoro Intercultural', para promover el diálogo entre la música de cámara europea y las sonoridades andinas contemporáneas.

Las actividades también incluyen clases magistrales de instrumentos de cuerda y apreciación musical. EFE

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