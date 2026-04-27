Tigres-Guadalajara y Atlas-Cruz Azul, los partidos que abren los cuartos del Clausura

Toluca (México), 27 abr (EFE).- Tigres y Atlas abrirán este sábado en casa la tanda de partidos de ida de los cuartos de final del torneo Clausura mexicano.

Tigres recibirá a Guadalajara y Atlas a Cruz Azul en la serie que al día siguiente pondrá frente a frente al campeón Toluca con Pachuca, y a América con Pumas.

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Tigres, el equipo más ganador desde 2010, terminó la fase regular en el séptimo puesto y tendrá como rival a segundo clasificado de la fase de todos contra todos. El partido de vuelta se jugará el 9 de mayo.

El mismo sábado, Atlas, equipo del portero colombiano Camilo Vargas, recibirá a Cruz Azul, tercero en la clasificación de la fase regular. El partido de la vuelta también se jugará el 9 de mayo en la casa de la Máquina.

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Los Diablos Rojos del Toluca, el campeón de los últimos dos torneos parte como principal candidato al 'tri' al mando del entrenador argentino Antonio Mohamed.

Toluca terminó la fase regular en el quinto lugar, en tanto que Pachuca finalizó cuarto y cerrará la serie en cada el 10 de mayo.

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Los Tuzos del Pachuca no podrán contar en el partido de ida con su goleador , el venezolano Salomón Rondón, quien fue expulsado en el último partido de la fase regular.

América, en el que destacan los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, terminó la primera fase en el octavo puesto, y este domingo recibirá a Pumas, líder de la clasificación y cuya portería ha sido encomendada al costarricense Keylor Navas.

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El partido de vuelta de este clásico de la capital mexicana se jugará el 10 de mayo.

- Partidos de ida de cuartos de final del torneo de Clausura:

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02.05: Tigres-Guadalajara y Atlas-Cruz Azul

03.05: América-Pumas y Toluca-Pachuca

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- Partidos de vuelta de cuartos de final:

09.05: Guadalajara-Tigres y Cruz Azul-Pachuca

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10.05: Pumas-América y Pachuca-Toluca.