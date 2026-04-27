Alianza Lima alcanza a Chankas en el liderato del Torneo Apertura peruano

Lima, 26 abr (EFE).- Alianza Lima derrotó este domingo por 0-1 al Atlético Grau, con un gol del atacante ecuatoriano Eryc Castillo, con lo que alcanzó momentáneamente en el liderato del Torneo Apertura peruano al Chankas, que este lunes visitará al ADT en la ciudad de Tarma en un partido de la duodécima jornada.

La anotación conquistada por Castillo a los 42 minutos, le permitió a Alianza mantener su racha de buenos resultados y llegar a 29 puntos, los mismos que Chankas.

Cienciano, por su parte, selló un 2-2 en su visita a UTC, con lo que se colocó en la tercera posición, con 23 unidades, gracias a dos anotaciones del creativo Alejandro Hohberg.

Universitario de Deportes se quedó en la cuarta posición, con 21 puntos, al sufrir una sorpresiva derrota por 1-2 en el Estadio Monumental de Lima frente al Alianza Atlético, que avanzó hasta la duodécima posición, con 14 puntos.

El Atlético selló un muy trabajada y merecida victoria frente a los vigentes campeones nacionales con dos goles del delantero argentino Valentín Robaldo y el descuento de Edison Flores.

El Comerciantes Unidos también dio la sorpresa al vencer por 1-0 al Sporting Cristal, con un gol del argentino Matías Sen, que le permitió avanzar hasta la quinta posición del Apertura, con 19 puntos, mientras que los celestes descendieron hasta el undécimo puesto, con 14 unidades.

Cusco también se impuso por 2-1 al Sport Huancayo y llegó al sexto puesto, gracias a los goles de los atacantes argentinos Facundo Callejo e Iván Colman, mientras que para su rival de turno descontó el delantero colombiano Yorleys Mena.

En otros resultados del fin de semana, el CD Moquegua venció por 2-1 al Cajamarca, en el juego entre los dos equipos que ascendieron este año a la primera división nacional, mientras el Sport Boys empató 1-1 con el Juan Pablo II College.

La duodécima fecha del Torneo Apertura peruano será cerrada este lunes con los choques entre ADT con Chankas y Deportivo Garcilaso con Melgar. EFE