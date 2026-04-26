Gobierno chileno dice que la violencia "debe ser desterrada" tras tiroteo en Washington

Santiago de Chile, 26 abr (EFE).- El Gobierno chileno expresó este domingo su condena a la violencia que dijo "debe ser desterrada", en un pronunciamiento sobre el tiroteo en una cena de gala del presidente estadounidense, Donald Trump, con corresponsales en Washington.

"El Gobierno de Chile condena de la manera más enérgica el acto de violencia registrado en Washington DC, durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump", expresaron en el comunicado de Cancillería.

A diferencia de otros mandatarios que se expresaron directamente en redes sociales, la reacción del presidente José Antonio Kast hasta el momento ha sido a través de la vocería institucional.

"Estamos convencidos que la violencia debe ser desterrada de nuestras sociedades y que resulta contraria a los verdaderos valores democráticos que nos inspiran", añadieron.

La misiva del ministerio de Relaciones Exteriores también manifestó que su "apoyo y solidaridad en estos momentos" es "al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos".

Trump y otros altos cargos de su Gobierno tuvieron que ser evacuados a las prisas de la cena por el Servicio Secreto después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se celebraba en el Hotel Washington Hilton.

El líder republicano explicó después en una rueda de prensa que el agresor era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que cenaba acompañado, entre otros, del vicepresidente, JD Vance, entre centenares de periodistas y políticos.

El ultraconservador Kast solo ha tenido un encuentro cara a cara con su homólogo estadounidense y sucedió antes de su investidura como presidente de Chile, cuando participó en la cumbre ‘Escudo de las Américas’, organizada por Trump en Miami a inicios de marzo. EFE