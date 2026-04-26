Buenos Aires se paraliza por una multitudinaria exhibición callejera de Franco Colapinto

Buenos Aires, 26 abr (EFE).- Decenas de miles de personas se congregaron este domingo en Buenos Aires para presenciar la exhibición de Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, en un festival automovilístico que promete paralizar la ciudad con el rugido del monoplaza Lotus E20 y la ovación de la multitud de aficionados.

Desde las primeras horas del domingo personas de todas las edades comenzaron a acercarse al circuito diseñado especialmente en las avenidas Libertador y Sarmiento, en una zona de grandes parques conocida como Bosques de Palermo, con la ilusión de ver pasar al joven piloto del equipo Alpine, en un acto organizado por grandes patrocinadores de su carrera, como la multinacional argentina MercadoLibre.

Colapinto saldrá al asfalto de Buenos Aires cerca de las 13.00 hora local (16.00 GMT/18.00 CET) y recorrerá el circuito en tres momentos distintos del domingo a bordo de su Lotus, un modelo de 2012 con motor Renault V8 y cubierto con el diseño de Alpine.

Pero además conducirá el monoplaza Mercedes Benz histórico con el que Juan Manuel Fangio, máxima estrella del automovilismo argentino, ganó los campeonatos de Fórmula Uno de 1954 y 1955.

Daniel e Iván Vidal son padre e hijo y dijeron a EFE que fueron los primeros en la fila para ingresar al espectáculo de este domingo.

Llegaron el sábado desde una localidad en las afueras de Buenos Aires, esperaron la apertura de puertas tomando mate para tolerar el frío de la madrugada, motivados por la pasión por el automovilismo.

"Más allá de lo que se pueda ver, es por el sonido. Poder escuchar un auto tan hermoso como un Lotus E20, y más aún el Mercedes, que es un auto precioso, siempre se espera ver un auto clásico y éstas son cosas que no pasan nunca", contó Iván.

Colapinto arribó a los boxes montados sobre la avenida Libertador y realizó una prueba corta.

Javier Calvo también llegó antes de la salida del sol y contó a EFE que conoce a Colapinto desde pequeño: "Tuve oportunidades de verlo cuando corría en karting, porque estuve vinculado a lo que era el automovilismo en esa categoría. Si bien no tengo una relación personal con él, lo conozco".

Preguntado sobre cuál es el aporte del piloto argentino a la Fórmula Uno, Calvo dijo que viene a "mostrar el talento y la pasión sudamericana para competir".

Los boletos para las mejores ubicaciones se vendieron de manera casi instantánea desde hace meses, y la zona gratuita estaba colmada a pesar de su enorme tamaño desde las primeras horas del amanecer.

Lara Ferrari y Ximena Listengart, de 22 y 30 años respectivamente, son parte de un grupo de más de veinte jóvenes que llegaron juntas a la exhibición, visten uniformes de la selección argentina de fútbol y portan todo tipo de bisutería relacionada con Colapinto que hicieron ellas mismas con una impresora 3D.

Ferrari, con un gorro con el logo de la escudería italiana que lleva en su apellido, dijo a EFE que sigue a Colapinto desde que competía en Fórmula Tres, por lo que, para no perderse la oportunidad de ver a su ídolo, pidió que su familia le regale el ticket por adelantado, aunque todavía resten varios meses para su cumpleaños.

Listengart brindó a EFE su punto de vista sobre qué implica la llegada de Colapinto a correr por las calles argentinas: "Franco se queda a veces con las críticas que le hace la gente en Twitter o Instagram, pero en realidad hay un montón de gente que lo está apoyando. Entonces, este domingo es una forma de decirle 'che, los que critican son los mismos que criticaron a Messi antes'". EFE

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