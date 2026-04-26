Piden al Supremo israelí que el Gobierno entregue los "cientos" de cadáveres de palestinos retenidos

El Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo israelí para que las autoridades entreguen los "cientos" de cadáveres palestinos que mantienen retenidos para su uso como moneda de cambio en un posible futuro acuerdo de intercambio.

La demanda, presentada en nombre de las familias de los fallecidos, se centra en seis palestinos con ciudadanía israelí cuyos cadáveres están siendo retenidos por las autoridades israelíes.

Piden la entrega de los cuerpos para que puedan recibir sepultura conforme a sus creencias religiosas pese a que las peticiones anteriores han sido desestimadas con el argumento de que podrían ser utilizados en una negociación por un rehén israelí de los que estaban retenidos en la Franja de Gaza. Sin embargo, ya no quedan rehenes israelíes en la Franja de Gaza, por lo que "deberían entregar de inmediato los cuerpos siguiendo la propia lógica del tribunal".

La retención de estos cuerpos es "ilegal, se extralimita en competencias y no guarda proporcionalidad", según Adalah, que reivindica así el derecho a un "entierro digno" contemplado a nivel de la Constitución israelí.

"Supone una grave y continua violación del derecho a la dignidad de los muertos y sus familias y una práctica "inhumana y degradante" que incluso podría interpretarse como una forma de tortura, según la denuncia.

Israel aplica desde abril de 2024 una política de retención de los cuerpos de palestinos fallecidos para emplearlos como moneda de cambio, lo que supone una "alarmante escalada", según Adalah.

El cambio se produjo tras la muerte bajo custodia israelí de Walid Daqqa, un palestino con pasaporte israelí cuyo cuerpo no ha sido entregado a sus familiares.