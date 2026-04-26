2-4. Arribas guía a un Almería que duerme en zona de ascenso directo a Primera división

Granada, 26 abr (EFE).- El Almería, con tres goles de Sergio Arribas, ha sumado su segunda victoria seguida y cierra la jornada en zona de ascenso directo al ganar este domingo en Los Cármenes por 2-4 al Granada, que enlaza dos derrotas consecutivas y sigue sin cerrar su permanencia en Segunda.

El Granada salió al partido mucho mejor, con ocasiones claras de Sergio Ruiz y del francés Baila Diallo, y el 1-0 marcado por Alemañ en el minuto 11 en una acción de estrategia en un saque de banda.

El tanto en contra hizo reaccionar al Almería, que remontó en los siguientes siete minutos gracias a la calidad de Sergio Arribas, que empató con un gran tiro desde fuera del área y marcó el 1-2 al rematar de primeras un saque de esquina.

El partido tomó un claro color visitante y Arribas rubricó su triplete en el tramo final del primer tiempo al transformar en gol un ‘penalti VAR’ por agarrón de Sergio Ruiz al brasileño Roberto Ely, perdonando la sentencia los almerienses antes del descanso con dos claras ocasiones del brasileño Leo Baptistao.

El Granada dominó la segunda parte, pero con una manifiesta incapacidad para hacer daño a un Almería que en todo momento controló el choque y que lo liquidó con un tanto de Miguel de la Fuente en el minuto 69 tras una sensacional jugada colectiva de los visitantes.

El tramo final del partido sólo sirvió para que la afición local despoblara las gradas, muy enfadada y crítica con su equipo, para que la visitante festejara el triunfo de los suyos, y para que en la última acción marcara Pablo Saénz el tanto que puso el 2-4 final.

- Ficha técnica:

2 - Granada: Luca Zidane (Astralaga, m.90); Álvaro Lemos (Pau Casadesús, m.69), Oscar, Loic Williams, Hormigo (Pablo Sáenz, m.46), Diallo (Rodelas, m.83); Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz (Izan, m.46), Alemañ, José Arnaiz; y Petit (Baba, m.69).

4 - Almería: Andrés Fernández; Luna (Chumi, m.72), Bonini, Ely, Álex Muñoz (Centelles, m.90); Lopy (André Horta, m.80), Dzodic; Baptistao (Arnau, m.66), Arribas, Embarba (Morci, m.80); y Miguel (Thalys, m.80).

Goles: 1-0, (m.11) Alemañ. 1-1, (m.14) Arribas. 1-2, (m.18) Arribas. 1-3, (m.38) Arribas, de penalti. 1-4, (m.68) Miguel. 2-4, (m.97) Pablo Sáenz.

Árbitro: Saúl Ais (C. Valenciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Sergio Ruiz (m.37) y Baba (m.84), y al visitante Dzodic (m.62)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 15.239 espectadores, según cifra oficial, más de mil de ellos aficionados visitantes. EFE

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