Un detenido por presunta agresión sexual en la Feria con cuatro agentes heridos durante el arresto

La Policía Local ha detenido en la madrugada del pasado sábado a un hombre por una supuesta agresión sexual en el Real de la Feria de Sevilla, en cuyo acto de detención resultaron heridos cuatro agentes del cuerpo municipal.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en un balance sobre la última jornada de la Feria, el altercado ha tenido lugar en torno a las 3,40 horas en la calle Gitanillo de Triana del recinto ferial.

Sobre los hechos no se conocen más detalles y se mantiene la investigación abierta por parte de los cuerpos policiales.