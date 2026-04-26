Agencias

Un detenido por presunta agresión sexual en la Feria con cuatro agentes heridos durante el arresto

Guardar
Imagen 2MSA4XK76ZHGBKTVWWPUEGMJ5M

La Policía Local ha detenido en la madrugada del pasado sábado a un hombre por una supuesta agresión sexual en el Real de la Feria de Sevilla, en cuyo acto de detención resultaron heridos cuatro agentes del cuerpo municipal.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en un balance sobre la última jornada de la Feria, el altercado ha tenido lugar en torno a las 3,40 horas en la calle Gitanillo de Triana del recinto ferial.

Sobre los hechos no se conocen más detalles y se mantiene la investigación abierta por parte de los cuerpos policiales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La visita de Macron a Grecia culmina con la firma de un acuerdo para reforzar la asociación estratégica

La visita de Macron a Grecia culmina con la firma de un acuerdo para reforzar la asociación estratégica

Araqchi regresará este mismo domingo a Pakistán, sede de las negociaciones con EEUU

Araqchi regresará este mismo domingo a Pakistán, sede de las negociaciones con EEUU

Zelenski pide reforzar el apoyo a Ucrania en medio del incremento de los ataques rusos

Infobae

El centrocampista del Atlético Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

El centrocampista del Atlético Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

Trump exige acelerar su salón de baile en la Casa Blanca tras el tiroteo en cena de gala

Infobae