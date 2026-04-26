Rufián (ERC) ve una "regresión" de la derecha independentista que está arrastrando a ERC

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que se ha producido una "regresión" dentro de la derecha independentista, especialmente Junts, que arrastra a ERC a posicionamientos de hace muchos años: "Yo me niego, yo quiero una Esquerra ganadora, que entienda que este país es diverso, que entienda que tuvimos un presidente fusilado por el fascismo, que entienda que hoy guste más o menos, el país que tenemos es el que es".

Lo explica en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, donde indica que su partido está para hablarle a la gente que vuelve de "su curro precario en un tren atestado, en un metro atestado, mirando el móvil, no leyendo a Gramsci ni a Fuster".

Rufián afirma que la realidad actual es una expectativa de 200 diputados del PP y de la "ultraderecha" que pretende hacer lo mismo que Trump en España y que quiere ilegalizar a su partido: "A mi me parece negligente no decirlo. Me parece curioso que la gente no esté espantada. Nos jugamos que cambien prácticamente toda la plantilla de su periódico. O que cierren la radio y televisión públicas en Catalunya".

"Me parece increíble que la gente no esté aterrada. Y creo que Esquerra Republicana está llamada por su historia antifascista a liderar las izquierdas catalanas y a inspirar a las izquierdas españolas. Eso no nos hace menos independentistas".

En este sentido, el republicano aboga porque se gobierne bien España mientras Catalunya no sea independiente, ya que indica que a duras penas el 50% de la población catalana está a favor de un proceso independentista: "¿Me gusta? No, pero soy consciente de esa realidad".

CRÍTICAS CONTRA JUNTS

Rufián apunta que le desea a Junts un ostracismo político por años mientras esté en esta deriva reaccionaria votando con PP y Vox los últimos dos años contra la clase trabajadora: "Cuando Junts dice que defiende a los catalanes, ¿a qué catalanes? ¿A los ricos? Votar en contra de que la gente trabaje media hora menos, que tenga un poquito más de tiempo para vivir me parece terrible.

Sobre esta formación, también critica que vaya a tumbar un decreto que quiere salvar a tres millones de personas de ser desahuciadas: "Merece todo mi reproche".

VIVIENDA Y CONDICIONES DE VIDA

Rufián reconoce que han fracasado en el ámbito de la vivienda y las condiciones de vida: "Lo digo sin tapujos. La izquierda ha fracasado en dos cosas, la vivienda y las condiciones de vida. Es indecente que el aceite en este país lleve alarma. Por mucho que los macroeconómicos vayan como un tiro, no tiene sentido que la gente tenga los precios que tiene delante".

Concretamente sobre la vivienda, el republicano aboga por gravar "infernalmente" la compra de vivienda especulativa y pone de ejemplo el modelo en Países Bajos o Singapur a partir de la tercera vivienda.