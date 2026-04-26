La prórroga de alquileres se vota este martes en el Congreso sin una mayoría suficiente para su aprobación

El decreto ley que incluye la prórroga automática de los alquileres que vencen 2026 y 2027 se someterá a su votación definitiva en el Congreso este martes, 28 de abril, sin que cuente con una mayoría suficiente para su aprobación ante el rechazo expresado por PP, Vox y Junts.

Además de la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la norma recoge una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.

La ley está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esto es el 20 de marzo, y los ministros y diputados de Sumar han venido llamando a los inquilinos para que pidan a sus caseros la prórroga automático de los alquileres.

Sin embargo, como todo decreto ley tiene que someterse a una votación definitiva en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días según lo establecido en la Constitución.

MAYORÍA ABSOLUTA EN CONTRA

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha venido mostrándose optimista en la aprobación definitiva del decreto. Sin embargo, PP, Vox y Junts, formaciones que suman mayoría absoluta en la Cámara Baja, ya han avanzado que votarán en contra del texto.

Vox dijo que votaría en contra del texto desde el primer momento, y también el PP está en el 'no' pues, según ha dicho este sábado la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, las medidas que plantea Sumar "no funcionan" para paliar la crisis de vivienda, en incluso contribuyen a empeorar el panorama.

En lo que respecta a Junts, la formación catalana desde el primer momento dijo que no contemplaba apoyar el texto y la situación se agravó cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusó a los de Carles Puigdemont de ser "clasistas y racistas". Esto provocó que el líder independentista anunciara la ruptura de relaciones con el partido minoritario del Ejecutivo.