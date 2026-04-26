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Una mujer fallecida y otras tres atendidas por humo en un incendio de una vivienda en Orihuela

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Una mujer de 77 años ha fallecido este sábado a causa de un incendio en una vivienda en Orihuela (Alicante) y otras tres personas han sido atendidas por inhalación de humo: dos mujeres, de las que se desconoce la edad, y un hombre de 78 años.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se recibió alrededor de las 22.00 horas y hasta el lugar se movilizó una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU).

El equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y otras técnicas de estabilización a la mujer de 77 años. Sin embargo, no hubo respuesta y se confirmó su fallecimiento.

Otras tres personas fueron atendidas por inhalación de humo: dos mujeres, de las que se desconoce la edad, y un hombre de 78 años. Todos ellos fueron trasladados al Hospital de Torrevieja en transporte no asistido (TNA).

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