Pakistán incide en su rol de mediador regional e Irán refuerza contactos en el Golfo en plena tensión con EEUU

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en la que ambos han abordado la evolución de la situación regional, marcada por las recientes tensiones y los movimientos diplomáticos en torno a eventuales contactos entre Estados Unidos e Irán.

Sharif ha descrito el diálogo como "un intercambio telefónico cálido y constructivo" con el mandatario iraní, con quien analizó el contexto actual en Oriente Próximo y Asia Occidental. En este sentido, ha valorado el papel activo de Teherán en la región, subrayando el "compromiso continuo de Irán, incluida la delegación de alto nivel a Islamabad liderada por el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araqhchi, a quien tuve el placer de conocer hoy temprano".

El jefe del Gobierno paquistaní ha reiterado además la disposición de su país a desempeñar un papel de intermediación en un momento de alta sensibilidad geopolítica. "Reafirmé que, con el apoyo de amigos y socios, Pakistán sigue comprometido a actuar como un facilitador honesto y sincero, trabajando incansablemente para avanzar hacia una paz duradera y una estabilidad perdurable en la región", ha señalado.

En paralelo, Irán ha intensificado sus contactos diplomáticos en el Golfo Pérsico. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha informado de la visita oficial del jefe de la diplomacia iraní a Omán, en un contexto marcado por la reciente escalada que Teherán atribuye a Washington y sus aliados.

"Estamos en Mascate para una visita oficial al Sultanato de Omán, la primera del ministro de Exteriores Araqhchi a la región tras la reciente agresión estadounidense-israelí, que ha impactado en la región más amplia", ha indicado Baqaei, quien ha incidido en la importancia estratégica de los vínculos regionales.

Así, ha recalcado que "Irán sigue dando gran importancia a sus relaciones con los países del Golfo Pérsico y se mantiene comprometido con el fortalecimiento de la confianza mutua y la cooperación constructiva", destacando además que "la relación Omán-Irán es un testimonio del genuino empeño de Irán en perseguir relaciones respetuosas y mutuamente beneficiosas con sus vecinos del Sur".

Estos movimientos se producen en un momento en el que diversos actores internacionales exploran vías para rebajar la tensión entre Estados Unidos e Irán, con Omán como uno de los tradicionales canales de comunicación indirecta entre ambas partes. En este contexto, la oferta de mediación de Pakistán y la agenda diplomática iraní apuntan a un renovado impulso de las gestiones para contener la escalada y abrir espacios de diálogo.