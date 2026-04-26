Un coche bomba ha explotado en una comisaría de Belfast sin dejar víctimas ni heridos

Un coche bomba ha explotado este domingo sin haber dejado víctimas ni heridos en la puerta de la comisaría de Dunmurry, a las afueras de Belfast, en Irlanda del Norte, después de haber sido robado y conducido hasta allí.

Un importante dispositivo de seguridad sigue presente en la comisaría de Dunmurry, Belfast, después de que un automóvil, que habría sido secuestrado este sábado por la noche, haya explotado sin dejar víctimas o heridos, según ha podido recoger el diario norirlandés 'The Belfast Telegraph'.