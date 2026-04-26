Agencias

Un coche bomba ha explotado en una comisaría de Belfast sin dejar víctimas ni heridos

Guardar
Imagen MRT2VHNSGFBH5OG3EDS353RJQA

Un coche bomba ha explotado este domingo sin haber dejado víctimas ni heridos en la puerta de la comisaría de Dunmurry, a las afueras de Belfast, en Irlanda del Norte, después de haber sido robado y conducido hasta allí.

Un importante dispositivo de seguridad sigue presente en la comisaría de Dunmurry, Belfast, después de que un automóvil, que habría sido secuestrado este sábado por la noche, haya explotado sin dejar víctimas o heridos, según ha podido recoger el diario norirlandés 'The Belfast Telegraph'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump es evacuado de una cena en la Casa Blanca por motivos de seguridad

Trump es evacuado de una cena en la Casa Blanca por motivos de seguridad

Los Padres de San Diego vencen a los Diamondbacks en Ciudad de México

Infobae

Al menos cinco personas mueren en un operativo militar en el sur de Perú

Infobae

Lavrov afirma que Rusia ya no necesita establecer "líneas rojas" ni dar explicaciones a la Unión Europea

Lavrov afirma que Rusia ya no necesita establecer "líneas rojas" ni dar explicaciones a la Unión Europea

Ofensiva guerrillera en el suroeste de Colombia deja 14 civiles muertos y 38 heridos

Infobae