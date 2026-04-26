Lavrov afirma que Rusia ya no necesita establecer "líneas rojas" ni dar explicaciones a la Unión Europea

El ministro de Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, ha afirmado este domingo que Rusia no necesita establecer "líneas rojas" en su política exterior ni dar explicaciones como le había solicitado la Unión Europea, asegurando que los intentos previos de diálogo fueron ignorados o utilizados para "ganar tiempo" y armar a Ucrania.

"La diplomacia debe mantenerse fiel a sus principios y tener objetivos claros. Algunos funcionarios de la Unión Europea han afirmado que, en algún momento --no ahora, sino más adelante--, será necesario un diálogo con Rusia para aclarar las 'líneas rojas' y mostrarnos las suyas. Esto resulta totalmente irresponsable. Su pretensión de aclarar nuestras 'líneas rojas' es simplemente ridícula, ya que estas han sido definidas desde hace mucho tiempo", ha asegurado el mandatario ruso durante una entrevista con la televisión pública del país, recogida por la página oficial del Ministerio.

Rusia ha evidenciado las tensiones diplomáticas con la Unión Europea, tachando de "irresponsable" su postura y sugiriendo que Moscú ya no busca el entendimiento con Bruselas como un actor independiente, en relación a la guerra en Ucrania por la que ha acusado a la UE de "ganar tiempo y suministrar armas a Kiev" tras la aplicación fallida de los acuerdos de Minsk de 2015.

"Por lo tanto, la Unión Europea no necesita líneas rojas ni explicaciones por nuestra parte. Cualquiera que haya estado dispuesto a escuchar debería haberlo entendido hace mucho tiempo. Si ciertos miembros de la élite persiguen objetivos puramente egoístas, irreales e ilusorios, rendirán cuentas a su debido tiempo. La historia, en última instancia, los hará responsables", ha matizado.

Estas declaraciones llegan tras el encuentro el pasado jueves entre los principales líderes de la Unión Europea y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, por el que celebraron la aprobación definitiva del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, con mensajes de satisfacción que coincidieron en subrayar la unidad del bloque comunitario frente a la agresión de Moscú.

Por otro lado, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dimitri Medvedev, afirmó ese mismo jueves que Ucrania no devolverá el préstamo de 90.000 millones de euros al que la Unión Europea ha dado luz verde.