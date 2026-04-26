Al menos cinco personas mueren en un operativo militar en el sur de Perú

Lima, 25 abr (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas este sábado en un operativo realizado por las fuerzas de seguridad de Perú en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una amplia zona del centro y sur del país por la que se desplazan organizaciones del narcotráfico y remanentes subversivos, informaron fuentes militares.

El Comando Especial Vraem aseguró en un comunicado que el operativo se realizó en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público.

Según la información, el incidente se presentó en un paraje rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla militar "fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas".

Afirmó que los militares repelieron el ataque "en legítima defensa" y, producto del enfrentamiento, murieron "cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas", que aún no han sido identificadas, y otras dos resultaron heridas, por lo que fueron conducidas a un centro de salud.

El comunicado agregó que otra persona fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones del caso, mientras que los militares no sufrieron bajas.

El comando militar aseguró, además, que todas sus operaciones "se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente" en el país.

Previamente, medios locales aseguraron que las circunstancias del enfrentamiento están siendo investigadas por el Ministerio Público, ya que existen versiones de que la Policía no encontró drogas ni armamento en la camioneta en la que viajaban los fallecidos.

En ese contexto, jefatura militar agregó que en la zona se desarrolla "un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía".

El Vraem es una zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones de Perú en la que existen grandes plantaciones ilícitas de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, además de ser el último bastión por el que se desplazan los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso en alianza con cárteles del narcotráfico, según las autoridades. EFE