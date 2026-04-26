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La visita de Macron a Grecia culmina con la firma de un acuerdo para reforzar la asociación estratégica

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El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han firmado este fin de semana un acuerdo estratégico que refuerza la relación bilateral en defensa, economía y tecnología, como culminación de la visita oficial a Grecia efectuada por el presidente galo.

El acuerdo original de 2021, ha recordado Macron en rueda de prensa este pasado sábado, incluye "una cláusula de asistencia mutua y seguro en caso de agresión armada" y comprende la adquisición por parte de Grecia de 24 cazas Rafale y cuatro fragatas de Naval Group. La primera de ellas, la 'Kimon', fue entregada en enero.

Este domingo, en su habitual publicación semanal en redes sociales, Mitsotakis ha celebrado esta "Asociación Estratégica Integral Reforzada" como un acuerdo que "profundiza aún más las relaciones y crea nuevas oportunidades, desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad".

"Grecia y Francia son miembros de la UE y de la OTAN, pero también constituyen un eje importante en el Mediterráneo", afirmó, antes de citar la cooperación en apoyo a Chipre como ejemplo de solidaridad europea.

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