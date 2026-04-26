Araqchi regresará este mismo domingo a Pakistán, sede de las negociaciones con EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, regresará este mismo domingo a Pakistán, sede de los últimos contactos entre Irán y Estados Unidos, un desplazamiento que trastoca la agenda de su gira diplomática con escala prevista en países como Omán o Rusia.

Araqchi "tiene previsto visitar de nuevo Pakistán tras completar el viaje a Omán y antes de viajar a Rusia", ha informado la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

El ministro llegó el sábado a Omán tras una estancia en Pakistán, aunque parte de la delegación que acompañaba al ministro ha regresado a Teherán, según explica IRNA.

Los diplomáticos han vuelto a la capital iraní "para mantener consultas y recibir las instrucciones necesarias en cuestiones relativas al fin de la guerra". Después se reunirán de nuevo con Araqchi el mismo domingo por la noche en Islamabad.

Araqchi se ha encontradoeste domingo con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Said, según ha informado el propio ministro de Exteriores iraní en redes sociales. También ha dado cuenta de que en las últimas horas de que ha mantenido contactos telefónicos con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; de Egipto, Badrer Abdelati; de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, y de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani.

El alto el fuego entre Irán e Israel y Estados Unidos, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido hasta que concluyan las negociaciones.