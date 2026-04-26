J Álvarez lleva a la sala Auditorio del Roig Arena sus "himnos" y "temas de culto"

El artista puertorriqueño J Álvarez volvió a demostrar este sábado su capacidad de convocatoria en la sala Auditorio del Roig Arena, tras más de 15 años de "liderazgo" en la escena del reguetón, donde interpretó ante el público algunos de sus "himnos" y "temas de culto".

El concierto, parte de su gira por España, sirvió para certificar "la vigencia de un catálogo" que acumula miles de millones de reproducciones y que sigue siendo "pilar fundamental" del género urbano a nivel global, según ha detallado el recinto en un comunicado.

La actuación se estructuró como un recorrido cronológico por la trayectoria del artista. El show dio comienzo con 'Luxury', seguida de cortes de gran impacto rítmico como 'Haters' y 'El Duelo'.

No obstante, los momentos de mayor peso se produjeron durante la interpretación de "himnos" que definieron la expansión mundial del reguetón a principios de la década pasada, tales como 'Junto al Amanecer' y 'Regálame una noche', piezas que el público coreó "de principio a fin".

A mitad del evento, el artista recuperó "temas de culto" para su audiencia más fiel, los cuales incluyeron 'Dagadicta' y 'Nos vamos de shopping'.

Tras un bloque de alta intensidad con temas como 'Sexo, Sudor y Calor', la velada alcanzó su "punto álgido" con 'La Pregunta', sencillo que supuso un punto de inflexión en su carrera. Así, el cierre llegó con 'Cairo', que puso fin a un espectáculo ante el gran número de seguidores que llenó la sala Auditorio Roig Arena.