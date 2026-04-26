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El Arsenal castiga los errores del OL Lyonnes y se acerca a otra final de Champions

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El Arsenal se impuso con remontada incluida (2-1) al OL Lyonnes este domingo para tomar ventaja en la ida de semifinales de la Liga de Campeones 2025-2026, celebrada ante su público en el Emirates.

Las vigentes campeonas contrarrestaron el gran gol de Jule Brand a los 20 minutos para las francesas con una segunda mitad efectiva. Las de Lyon cometieron dos errores clamorosos que aprovecharon las inglesas para encaminar el billete a una segunda final seguida.

Mariona Caldentey hizo el 1-1, o más bien la portera visitante Ingrid Engen al no atajar un centro raso e inofensivo de la internacional española a la hora de encuentro en Londres. El 1-2 llegó en el tramo final, de Olivia Smith después del choque entre la portera noruega y una compañera, para regalar otro gol.

El Arsenal, campeón el año pasado ante el Barça por segunda vez en su historia, jugará la vuelta el próximo sábado en Lyon, mientras que, por el otro lado, el cuadro catalán recibirá el domingo al Bayern, tras un 1-1, en busca también de repetir final.

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