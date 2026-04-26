Aerolínea Transavia anulará vuelos por los efectos de la guerra en el precio del queroseno

París, 26 abr (EFE).- La aerolínea de bajo coste Transavia Francia, filial del grupo franco-neerlandés Air France KLM, anulará vuelos en mayo y junio por la escalada de precios del queroseno a causa de la guerra en Oriente Medio, que hace peligrar el equilibrio económico de algunas de sus líneas.

En un comunicado enviado a EFE este domingo, Transavia Francia explica que "en razón del contexto geopolítico actual en Oriente Medio y de sus repercusiones sobre el precio del carburante de aviación, adapta su programa de vuelo y se ve obligada a proceder a la anulación de varios vuelos previstos en el mes de mayo y en junio de 2026".

Aunque en el comunicado no se precisó el número de vuelos, fuentes de la aerolínea los cifraron en menos del 2 % de su oferta.

Lo que sí subrayó en el documento es que los clientes afectados van a ser informados por correo y por mensaje a sus teléfonos y que, según su elección, podrán optar a retrasar su viaje sin gastos, a recibir el reembolso integral de lo que pagaron por el billete o a utilizarlo como crédito más adelante.

También hizo hincapié en que "en la mayoría" de los casos de anulación se propondrá un vuelo para el mismo trayecto en 24 horas.

Estas cancelaciones están relacionadas con el cierre del estrecho de Ormuz, que está impidiendo la salida de crudo y sus derivados del golfo Pérsico. Por esta vía marítima crucial solía transitar aproximadamente una quinta parte del petróleo a nivel global.

En el caso del queroseno (el combustible utilizado por los aviones), ante las carencias en sus capacidades de refino, Europa importaba alrededor de la mitad del golfo Pérsico.

El parón de esos flujos ha hecho que el precio se dispare y muchas compañías, entre ellas la propia Transavia, han decidido repercutir al menos una parte de esos incrementos a sus clientes.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, había advertido a mediados de abril de que la Unión Europea tenía queroseno para solo unas seis semanas. EFE