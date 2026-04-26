Agencias

Cuatro muertos en una nueva masacre en Cauca (Colombia)

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Cuatro personas han sido asesinadas y dos más han resultado heridas en un ataque de individuos armados contra una discoteca del municipio de Toro, en el departamento colombiano de Cauca.

Dos hombres llegaron hasta el lugar en motocicleta, entraron en el local de ocio nocturno y dispararon en repetidas ocasiones contra varias personas.

Los agresores huyeron con rumbo desconocido mientras otras personas presentes prestaban auxilio a las víctimas y alertaban a las autoridades.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible disputa por el control del tráfico de droga en esta zona, aunque se será las investigación oficial la que determine el móvil del crimen.

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