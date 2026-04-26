De la obsesión de Sao Paulo y Torque a la urgencia de Santos, Mineiro, Vasco y Racing

Redacción Deportes, 26 abr (EFE).- Sao Paulo y Montevideo City Torque arriban esta semana a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana como los únicos entre 32 equipos que han ganado en sus primeras dos salidas, y proyectan su nuevo partido con la misión de ampliar la racha para mirar más cerca los octavos de final.

No la tendrán fácil, pues este martes el tricolor brasileño deberá visitar en los 2.640 metros de altitud de Bogotá al club Millonarios, y el sorprendente Torque uruguayo acudirá a Buenos Aires para chocar con el Deportivo Riestra.

Cuatro puntos en dos salidas, que equivalen a un triunfo y un empate, es la renta con la que Cienciano, San Lorenzo, Olimpia y River Plate lideran en los grupos B, D, G y H.

El liderazgo compartido con 4 unidades marca la trayectoria del Grupo A con América y Macará, y del E con Botafogo y Caracas.

Con la misión de sumar los primeros puntos llegan esta semana el Boston River uruguayo en el Grupo C y el Independiente Petrolero boliviano en el E.

Cuatro grandes en problemas

Pero el peso de la historia también obliga a por lo menos cuatro equipos, tres brasileños y un argentino, a sacar a pasear la casta para volver a ocupar los puestos de vanguardia.

Este martes el Santos de Neymar colista del Grupo D con un punto, visitará los pagos del líder San Lorenzo, el primer campeón en la historia del torneo que comenzó en 2002.

El subcampeón de la Copa Sudamericana de 2025, Atlético Mineiro, ocupa en la actualidad el tercer puesto del Grupo B con los mismos 3 puntos de Puerto Cabello.

El miércoles el equipo albinegro de Belo Horizonte pondrá cara al campéon de la segunda edición del torneo, en 2003, Cienciano de Cusco, que lidera con 4 unidades.

Vasco da Gama, en el sótano del Grupo G con un punto, recibirá en Río de Janeiro al líder Olimpia (4).

Racing Club, campeón de la Copa Sudamericana en 2024, no ha tenido un buen comienzo en 2026, pues es tercero del Grupo E y el miércoles visitará al sorprendente Caracas (4).

Nace una estrella

El paso perfecto al cabo de dos jornadas exhibido por Sao Paulo y Torque no es casualidad, pues ambos equipos tienen la delantera más productiva, con 3, y mantienen su portería imbatida.

Si bien Botafogo ha marcado más goles que los 31 equipos restantes en la fase de grupos (4), su defensa ha permitido 3, que la tornan floja en el comienzo, como las de Alianza Atlético, Puerto Cabello, Atlético Mineiro y Juventud.

Con solo 20 años, el centrocampista venezolano Wilfred Correa se insinúa como una de las figuras del torneo en los primeros compases.

Al Botafogo le marcó un gol en el debut que valió un punto para el Caracas y la semana anterior firmó la victoria por la mínima sobre el Independiente Petrolero boliviano.

Seis jugadores comparten la cima de la clasificación de goleadores con dos tantos y dos de ellos son ecuatorianos. Se trata de Carlos Garcés, de Cienciano, y Jorge Valencia Angulo, del América.

Entre los cañoneros destaca con Bragantino el paraguayo Isidro, Pitta, con River Plate el argentino Sebastián Driussi y con Botafogo el brasileño Arthur Cabal.

Partidos de la tercera jornada de la fase de grupos:

28.04

San Lorenzo (ARG) - Santos (BRA) G-D

Botafogo (BRA) - Independiente Petrolero (BOL) G-E

Barracas Central (ARG) - Audax Italiano (CHI) G-G

Millonarios (COL) - Sao Paulo (BRA) G-C

Deportivo Recoleta (PAR) - Deportivo Cuenca (ECU) G-D

O'Higgins (CHI) - Boston River (URU) G-C

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29.04

Juventud (URU) - Puerto Cabello (VEN) G-B

Deportivo Riestra (ARG) - Montevideo City Torque (URU) G-F

Caracas (VEN) - Racing Club (ARG) G-E

Cienciano (PER) - Atlético Mineiro (BRA) G-B

Palestino (CHI) - Gremio (BRA) G-F

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30.04

Carabobo (VEN) - Blooming (BOL) G-H

Vasco da Gama (BRA) - Olimpia (PAR) G-G

Tigre (ARG) - América (COL) G-A

Bragantino (BRA) - River Plate (ARG) G-H

Alianza Atlético (PER) - Macará (Ecuador) G-A

Por Hernán Bahos Ruiz