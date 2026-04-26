Antonio Canales en un día crucial para el Tablao 1911, el mítico Villa Rosa: "Soy invencible"

El bailaor Antonio Canales sigue siendo una de las máximas figuras del flamenco, aunque las polémicas le han tenido en el ojo del huracán con asuntos que nada tenían que ver con su carrera profesional. Aprovechando un día importante para la que es su casa, el tablao 1911, el mítico Villa Rosa, en el que el Ayuntamiento de Madrid ha otorgado una placa conmemorativa como reconocimiento a la importancia de su papel en la historia del flamenco en la capital, Canales ha echado la vista atrás y ha hecho un repaso por su vida.

Para él las polémicas que le han rodeado a lo largo de su vida son nimiedades: "Cuando eres un personaje público tienes que bregar con ese hándicap y saberlo llevar lo mejor que puedas porque a veces duele, a veces te hace daño, pero yo soy irrompible. Yo soy invencible, ya te digo yo, ni 17 huracanes que irían contra mí pueden conmigo. Yo soy Antonio Canales y yo me moriré siendo Antonio Canales y todo lo demás será pasajero".

"Yo soy un Ícaro, yo resurjo de mis cenizas", ha dicho el artista, que ha contado que su nueva vida en el campo significa estar "en el mejor lugar que estoy ahora mismo". "Estoy adaptándome a vivir una vida más cerca de mis animales, leyendo mucho más, para poder enfocar lo que me queda", ha confesado.

Antonio Canales, a pesar de sentirse imbatible, sí empieza a ver el momento de la retirada: "Voy a cumplir 65 años, mi carrera está plena, no hay más premios que darme, no hay más cosas que hacer. No me voy como triste, me voy súper satisfecho", reconoce.