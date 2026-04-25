Agencias

Principales titulares de los periódicos para el domingo 26 de abril

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Venezuela, un país provisional"

-- "La 'prioridad nacional' de Vox divide al PP: 'Nos han colado un gol'"

EL MUNDO

-- "Moreno llega a la campaña con mayoría absoluta pese a los pactos del PP con Vox"

-- "Marroquíes extremeños con 'prioridad nacional'"

ABC

-- "El chavismo tortura a menores para cazar a sus padres"

-- "Correos tramitó cientos de regularizaciones con errores graves"

LA VANGUARDIA

-- "La guerra de Irán se enquista en forma de pulso económico"

-- "La cruz robada del Aneto"

EL PERIÓDICO

-- "Solo uno de cada tres jóvenes logra ser dueño de un piso"

-- "Carlos Prieto, Delegado del Gobierno en Catalunya: 'Cáritas emitirá informes para el proceso de regularización'"

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