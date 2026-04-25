Perú gestiona repatriación de cuatro migrantes enviados por EEUU a República del Congo

Lima, 25 abr (EFE).- El Gobierno de Perú está gestionando la entrega de salvoconductos para cuatro de sus ciudadanos que han solicitado volver al país andino tras haber sido enviados la semana pasada por Estados Unidos hasta la República Democrática del Congo (RDC).

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que su misión consular en Nairobi, encargada de los asuntos consulares en el Congo, ha recibido la solicitud de los cuatro peruanos para que se gestione su repatriación a Perú "por encontrarse en situación de vulnerabilidad e indocumentados".

"Los funcionarios consulares peruanos vienen realizando las gestiones correspondientes a fin de emitir y hacer llegar un salvoconducto que permita la pronta salida de nuestros connacionales del Congo y su arribo al Perú", detalló.

Exteriores agregó que desde la llegada de los peruanos a la RDC, la sección consular en Nairobi "realiza un atento seguimiento a su situación y mantiene permanente comunicación con los representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)".

Este apoyo consular es "en atención al pedido expreso" de los peruanos, ya que estos se encuentran en trámite una solicitud de asilo o refugio en Estados Unidos, precisó.

Explicó que la persona que hace un pedido de este tipo "obtiene una protección que limita la prestación de asistencia o apoyo por parte de los funcionarios consulares peruanos, salvo que manifieste la voluntad expresa de asistencia o de ser repatriado".

"Es potestad de las autoridades estadounidenses enviar a un tercer país a aquellos solicitantes de refugio o asilo que aducen que sus vidas corren peligro si regresan a su país de origen, ya sea que cuenten con una orden de deportación definitiva o mientras se encuentren a la espera de una resolución final a su solicitud", sostuvo.

El ministerio remarcó que, "independientemente de ello, las oficinas consulares de Perú se mantienen siempre a disposición" de sus ciudadanos "para brindar la asistencia y orientación que requieran".

El pasado 17 de abril, Exteriores informó que siete peruanos habían sido trasladados desde Estados Unidos hacia la RDC en el marco de un acuerdo bilateral entre esas naciones que permite la recepción y albergue en el país africano de migrantes irregulares.

La RDC confirmó, por su parte, la llegada a su territorio de un grupo de 15 latinoamericanos desde Estados Unidos, tras lo cual el Gobierno del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, informó del inicio de la fase operativa de un nuevo "mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países".

La reanudación de vuelos de deportación desde Estados Unidos a terceros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara, en junio de 2025, al presidente estadounidense, Donald Trump, a efectuar expulsiones en el marco de su política contra la inmigración.

Trump ha impulsado las expulsiones exprés con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial. EFE