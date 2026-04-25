La Vía Panamericana en Colombia, un escenario de guerra tras ataque que deja siete muertos

Cajibío (Colombia), 25 abr (EFE).- Un tramo de la Vía Panamericana, una de las principales carreteras del suroeste colombiano, quedó convertido este sábado en un escenario de guerra tras un ataque con un cilindro bomba que dejó al menos siete civiles muertos y 17 heridos en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío, departamento del Cauca.

La explosión destrozó el asfalto por donde transitaban vehículos de servicio público y particulares, levantando capas de tierra y dejando piedras esparcidas a varios metros que borraron el pavimento en ese punto, donde se formó un enorme cráter que evidencia la fuerza de la onda expansiva.

A pocos metros del punto de la explosión, varios vehículos que fueron alcanzados dan cuenta del impacto, como un autobús de transporte público que quedó casi partido a la mitad, con los vidrios destrozados y la carrocería deformada detenido en medio de escombros, junto a otros automóviles con puertas abiertas, techos hundidos y fragmentos dispersos sobre la carretera.

También quedaron tendidos sobre la vía los cuerpos de las víctimas, cubiertos parcialmente por polvo y residuos, mientras a su alrededor quedaron esparcidas sus pertenencias personales en un ataque que se produce a solo 36 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programadas para el próximo 31 de mayo.

Este atentado provocó una respuesta categórica del presidente Gustavo Petro, quien calificó a los responsables como "terroristas, fascistas y narcotraficantes" vinculados a frentes del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, que comanda alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

"Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados", escribió Petro en X.

Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno Nacional ordenó intensificar de la ofensiva militar en el Cauca, priorizando el rastreo de las finanzas criminales y el fortalecimiento de la inteligencia financiera para asfixiar la logística de los grupos ilegales.

Petro anunció además que promoverá acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los cabecillas de estos grupos, argumentando que el uso de métodos de guerra prohibidos constituye una violación flagrante al derecho internacional humanitario que el Estado colombiano denunciará a escala global.

El atentado en Cajibío se produce durante una escalada de violencia que ha golpeado en las últimas horas a otras ciudades del suroeste, con ataques similares contra unidades militares en Cali y Palmira, en el departamento del Valle del Cauca y el ataque contra un radar de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) en el Cauca, acciones que fueron atribuidas por el Ejército a la columna Jaime Martínez del EMC. EFE

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