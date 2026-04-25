La Unión Africana condena la ofensiva combinada de tuaregs y yihadistas en Malí

El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud Alí Yusuf, ha trasladado este sábado su condena sin paliativos a la ofensiva combinada desencadenada esta madrugada por fuerzas tuaregs y yihadistas contra la capital de Malí, Bamako, y otros puntos del país.

El Estado Mayor del Ejército de Malí, ahora mismo bajo la égida de una junta militar próxima a Rusia, ha asegurado que la situación está "bajo control" pero todavía no hay noticias del presidente de transición y líder golpista maliense, Assimi Goita, mientras los tuaregs aseguran que han conquistado ciudades tan estratégicas como Kidal.

En medio de esta situacion, Alí Yusuf, presidente del máximo órgano ejecutivo de la UA, "condena enérgicamente estos actos, que ponen en grave peligro a la población civil, y reafirma el firme compromiso de la Comisión con la promoción de la paz, la seguridad, la buena gobernanza y la estabilidad en Malí".

"El presidente expresa su plena solidaridad con el pueblo maliense, las fuerzas de defensa y seguridad y las autoridades nacionales", concluye el comunicado.