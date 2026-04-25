Foro social tunecino considera "vergonzosa" la suspensión temporal de una destacada ONG

Túnez, 25 abr (EFE).- El Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) calificó este sábado de "vergonzosa" la decisión de las autoridades de suspender durante un mes las actividades de la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH), una medida que, según denunció, se inscribe en una "campaña continua" de represión contra el activismo.

El FTDES afirmó en un comunicado que la decisión "no es meramente administrativa", sino que las autoridades tunecinas pretenden, con esta medida, avanzar hacia "una mayor represión sistemática de lo que queda del espacio público cívico" en el país.

La LTDH, que anunció la noche de este viernes en un comunicado la suspensión de sus actividades durante un mes -decisión de la que tuvo conocimiento ese mismo día-, calificó la medida de "arbitraria" y "peligrosa", al considerar que constituye "una flagrante violación de la libertad de asociación y de reunión".

La organización -activa desde 1976- afirmó haber respetado todos los procedimientos legales y administrativos aplicables, por lo que consideró el cese -cuyos motivos no han sido comunicados por las autoridades- como una "flagrante violación" de decretos constitucionales que regulan las asociaciones.

Ante ello, la ONG afirmó que la decisión, que consideró además como "injusta", será apelada y aseguró que presentará las informaciones necesarias que demuestran "su respeto por todas las leyes" relacionadas con sus actividades.

Frente a esta decisión, el Foro expresó su apoyo a los miembros de la ONG suspendida y los instó a considerar la medida como un motivo para fortalecer la lucha de la asociación "de larga trayectoria", por los derechos y las libertades.

Abogados Sin Fronteras condenó a su vez la suspensión de lo que consideraron como la "decana de las asociaciones de derechos humanos en el mundo árabe y el continente africano", lo que refleja "una preocupante tendencia a silenciar las voces independientes y críticas".

Las autoridades tomaron en octubre de 2025 medidas similares con la suspensión temporal de varias ONG, incluido el FTDES y organizaciones feministas, por lo que la liga afirmó que esta nueva decisión "no se puede considerarse aislada".

Ante estas restricciones, varios miembros de organizaciones nacionales e internacionales denunciaron un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la represión a la disidencia en Túnez, especialmente desde que el presidente, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021. EFE