Torneo de Makakoba presume tener a las campeonas olímpicas Korda y Ko

Riviera Maya (México), 25 abr (EFE).- El director del Riviera Maya Open de la LPG, Gustavo Santoscoy Jr, presumió hoy la presencia en el torneo de las dos últimas campeonas olímpicas de golf, la estadounidense Nelly Korda y la neozelandesa Lydia Ko,.

"En el caso de Korda, oro en Tokio 2020, para nosotros tenerla en nuestro segundo año en Makakoba es un gran logro, algo de lo cual estamos sumamente orgullosos y contentos", dijo Santoscoy Jr en referencia a la norteamericana, que va de líder en el Chevron Championship, con sede en Palm Spring.

El directivo calificó a Ko, monarca olímpica en París 2024, como una de las leyendas del deporte femenino, al nivel de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y de la gimnasta estadounidense Simone Biles, y celebró su gran momento de forma.

El torneo, con una bolsa de premios de 2,5 millones de dólares, transcurrirá del 30 de abril al 3 de mayo en el campo 'El camaleón', en la Riviera Maya y tendrá como atracciones latinoamericanas a la mexicana Gaby López, 33 del ránking mundial, y a la colombiana de 19 años María José Marín.

"Mexicanos y colombianos tenemos mucha empatía, por eso María José competirá como en su casa; acaba de ganar el Augusta National Women's Amateur y posee un gran potencial, con todo para llegar a ser una gran profesional", agregó.

Para los organizadores el torneo es una oportunidad para celebrar los 20 años del campo 'El camaleón', uno de los más emblemáticos del golf en el mundo, diseñado por Greg Norman, sede de competencias de la PGA, la LIV Golf y, la próxima semana de la LPGA.

"Nos enorgullece jugar en un campo difícil, retador, con tanta historia en las dos últimas décadas", agregó.

El 'field' del torneo de Mayakoba tiene a varias mexicanas además de Gaby López, entre ellas Isabel Fierro, María Fassi, y Clarisa Temelo, lo cual confirma el crecimiento del golf en México, según Santoscoy.

"Que el golf sea olímpico ha sido de importancia para divulgar este deporte; hay mucha motivación en las niñas y las jóvenes", reconoció.EFE