Rumanía investiga nuevos fragmentos de supuesto dron tras suceso que dejó daños materiales

Bucarest, 25 abr (EFE).- Las autoridades rumanas investigan unos objetos, presuntamente nuevos fragmentos de dron, hallados este sábado en las inmediaciones de una granja en el sureste del país, después de haber neutralizado mediante una explosión controlada los pedazos de artefactos que impactaron anoche en la ciudad de Galati, causando daños materiales.

El Ministerio de Defensa rumano dijo haber sido informado de la presencia de presuntos pedazos de dron cerca de una granja de la localidad de Vacareni, en la comarca de Tulcea, vecina de la comarca de Galati.

Añadió en su comunicado que un equipo integrado por especialistas se dirigía la tarde de este sábado al lugar para "investigar la situación y recoger los fragmentos para su análisis pericial".

La nota fue publicada poco después de que la misma fuente asegurara que se han neutralizado los fragmentos que impactaron esta madrugada en una zona residencial del municipio de Galati, dañando un edificio anexo a una vivienda y un poste de electricidad, pero sin causar heridos ni víctimas mortales.

El ministerio difundió un vídeo que muestra la detonación controlada en un campo cercano al lugar del hallazgo, elegido para que el trayecto del traslado fuera "lo más corto posible" ante indicios de que los objetos podían tener material explosivo.

Para evitar riesgos, se procedió a evacuar temporalmente las zonas circundantes durante el paso del convoy. EFE

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