3-1. Woodman se gradúa con el Liverpool

Londres, 25 abr (EFE).- El Liverpool tiene nuevo héroe. Frederick Woodman, el tercer portero que, ante la ausencia de Alisson Becker y Giorgi Mamardashvili, salvó con sus paradas a su equipo y contribuyó a la victoria ante el Crystal Palace que deja a tiro la Champions para los 'Reds'.

Entre cánticos de "número uno en Inglaterra", pidiendo que sea internacional, Woodman evitó con sus intervenciones que se adelantara el Palace y fue protagonista colateral de una de las jugadas más polémicas de la temporada.

Con 2-0 en el marcador y veinte minutos por delante, Woodman se hizo daño en su enésima parada ante Ismaila Sarr y quedó tendido en el terreno de juego pidiendo que se parara el encuentro. El colombiano Daniel Muñoz, en lugar de tirar el balón fuera, marcó aprovechando que no había portero, por lo que se ganó la reprimenda de sus rivales, de Arne Slot y de los aficionados de Anfield, que incluso le pegaron un pelotazo cuando iba a sacar de banda.

Antes de ese momento, el Liverpool había dejado el partido listo para sentencia en la primera mitad y gracias a sus contraataques. Los 'Reds' hicieron mucho daño a la contra, tuvieron un penalti revertido por el VAR y el 1-0 llegó en un remate de Mac Allister desde la frontal que Alexander Isak, desaparecido hasta el momento, controló en el punto de penalti y disparó mordido. Gracias a lo mal que la pegó, la pelota cogió una parábola que superó a Henderson.

Instantes después, llegó el momento de Woodman, el portero sacó un mano a mano a Mateta y en el córner posterior un cabeazao al francés que originó el 2-0. En la transición ofensiva de ese gol, Robertson se plantó delante del arquero y definió con un disparo cruzado en el que puede ser su último gol con los 'Reds, una vez anunciada su marcha este verano.

Con 2-0, Woodman volvió a evitar otro gol del Palace, en un remate de cabeza de Lacroix en un córner y mantuvo la puerta a cero hasta el polémico tanto de Muñoz.

En el último minuto, Florian Wirtz, con una bonita volea, selló el triunfo.

La victoria pone al Liverpool en cuarta posición, con 58 puntos, los mismos que el Manchester United y el Aston Villa, mientras que el Palace, que tiene en la cabeza las semifinales de la Conference League contra el Donetsk se olvida prácticamente de sus opciones europeas.

. - Ficha técnica:

3 - Liverpool: Woodman; Jones (Gomez, m.97), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, m.87); Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz; Salah (Frimpong, m.59), Gakpo e Isak (Gravenberch, m.79).

1 - Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Richards, Lacroix, Canvot, Mitchell (Sosa, m.46); Kamada, Wharton; Sarr, Johnson (Pino, m.59) y Mateta (Larsen, m.72).

Goles: 1-0. Isak, m.35, 2-0. Robertson, m.40, 2-1. Muñoz, m.71 y 3-1. Wirtz, m.96.

Árbitro: Andrew Madley amonestó a Gravenberch (m.90) y Szoboszlai (m.96) por parte del Liverpool y a Muñoz (m.39), Henderson (m.32) y Sosa (m.93) por parte del Crystal Palace.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Premier League disputado en Anfield (Liverpool).