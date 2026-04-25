Zverev debuta con victoria y suspense ante Navone

Madrid, 25 abr (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número 3 del ránking mundial, comenzó este sábado su participación en el Masters 1.000 de Madrid con una victoria frente al argentino Mariano Navone por 6-1, 3-6 y 6-3, en una hora y 42 minutos.

Zverev, ganador en 2018 y 2021 en Madrid, inició su novena participación en la capital española con el desafío de intentar llegar a una final en la que no estarán debido a su ausencia del torneo por lesión Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

El primer set fue un repaso de Zverev, que sacó su mejor juego para, sin apenas oposición, superar a Navone, al que se le vio superado tanto por el saque como las recepciones de su rival, más metido en el partido que él.

Todo cambio en el segundo pacial. Navone aprovechó el parón para refrescar ideas, serenarse y convencerse de que así no podía seguir. Mejoró su saque, comenzó a restar con seguridad, anotó puntos largos y rompió el saque al alemán en el tercer juego, lo que le provocó una dosis de confianza que le sirvió para ganar el set e igualar el partido.

Con todo por decidir comenzó el tercero, en el que hubo poca historia. Zverev notó el avisó de Navone y, sin dejar margen para la sorpresa, volvió a centrarse en el juego para armar puntos largos con golpes secos que, esta vez, sí hicieron sufrir al argentino, que no encontró respuesta a la mejor versión del alemán.

Entre los asistentes al partido, siguiendo las evoluciones del juego, se pudo ver al exjugador portugués del Real Madrid Luis Figo.

Zverev se medirá en dieciseisavos de final a Terence Atmane, que ganó el duelo de franceses a Ugo Humbert.