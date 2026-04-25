'Cholo' Simeone, sobre la lesión de Pablo Barrios: "La vida muchas veces nos pone dificultades en el camino"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que "la vida muchas veces" en su "camino" tiene "dificultades" y que a Pablo Barrios "se las está poniendo este año" en forma de "lesiones", a raíz de que el centrocampista haya vuelto a lastimarse durante un triunfo (3-2) ante el Athletic Club en LaLiga EA Sports.

"Ya nos informarán qué lesión puede tener. Creo que la vida muchas veces nos pone dificultades en el camino y él se las está poniendo este año con respecto a las lesiones. Creo que lo tiene que tomar como aprendizaje, lo tiene que tomar con la fuerza y la voluntad de aprender de esto que le está sucediendo, de ponerse más fuerte", dijo el 'Cholo' este sábado en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

"Antes del partido le decía que confío mucho en él. Es un jugador muy importante para nosotros y lo esperaremos, ojalá que sea lo menos posible y que pueda llegar a estar con nosotros en el final de temporada", añadió sobre Barrios, a escasos días de que los colchoneros se enfrenten al Arsenal en las semifinales de la Liga de Campeones.

De cara a esa inminente cita europea, las sensaciones ante el cuadro bilbaíno no fueron las mejores. "El primer tiempo fue espeso, no jugamos el partido que queríamos jugar. Hablamos en el entretiempo con claridad, interpretaron muy bien lo que estuvimos hablando y lo representaron de la mejor manera en el campo", resumió Simeone acerca de sus pupilos.

"Nos pusimos 3 a 1, después al final el gol del 3 a 2 y pudimos remontar un partido que nos viene muy bien de camino a alcanzar al Villarreal, que es el objetivo que nos queda en Liga y que iremos detrás de ellos como hacemos siempre", apostilló el entrenador argentino.

"Nosotros tenemos que seguir trabajando como lo hacemos. Creo que hemos llegado a los lugares donde estamos por competir como competimos, por golpearnos, levantarnos y seguir compitiendo como competimos. Nada nos ha detenido hasta ahora. Siempre ha tenido una fuerza superior para poder seguir buscando los objetivos que el club necesita y que la gente quiere", subrayó Simeone, quien piensa ya en la Champions League.

"Creo que este año estamos más cerca de lo que la gente necesita, que es jugar finales. Hemos jugado la final de la Copa del Rey, nos ha tocado perder. Estamos jugando las semifinales de la Champions... Son situaciones que a nuestra gente emociona, al club le hace muy bien porque crece y a nosotros como equipo nos hace fuertes", indicó.

"¿Por qué? Porque tenemos las condiciones para estar en el lugar donde estamos; si no, no estaríamos. Y a partir de eso, enfrentar a un rival muy bueno, que ya lo hemos enfrentado en su casa a principios de temporada y que seguramente será complejo y difícil, como cualquier semifinal de Champions League", advirtió el técnico colchonero.

"Para mí importaban mucho los puntos porque ahora tenemos una ventaja mejor de la que teníamos antes de empezar el partido con el que nos viene por detrás, que es el Betis, y estamos más cerca del Villarreal, que es el equipo que buscamos alcanzar. No tengo duda que el fútbol pasa por momentos. El primer tiempo no fue bueno y cualquier jugada te puede meter en el partido para que aparezca todo lo que apareció en el segundo tiempo, que fue para mi gusto muy bueno", insistió en su análisis.

"Al Atlético de Madrid le ha costado llegar a semifinales y finales de Champions. Es una oportunidad que la hemos construido trabajando y con nuestra gente, que nos ha apoyado de una manera increíble en todo el recorrido en Champions. Necesitamos muchísimo de nuestra gente el miércoles, quizás más que nunca. Y ojalá que nosotros podamos, desde el campo, darle lo que ellos quieren", concluyó el 'Cholo' en su rueda.