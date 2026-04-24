Ruanda y la RD Congo reafirman su compromiso con el proceso de paz en el este congoleño

Nairobi, 24 abr (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC) y la vecina Ruanda reafirmaron su compromiso para seguir impulsando el proceso de paz en el este congoleño, donde el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) combate, con apoyo ruandés, contra el Ejército de la RDC, en medio de varias iniciativas de mediación.

Según un comunicado conjunto difundido por el Gobierno estadounidense, representantes de la RDC y Ruanda, así como de los mediadores -EE.UU., Catar, Togo y la Comisión (secretariado) de la Unión Africana- participaron este jueves en Washington en la quinta reunión del Comité Conjunto de Supervisión del Acuerdo de Paz firmado a nivel ministerial en la misma ciudad el 27 de junio de 2025.

"Las partes manifestaron su compromiso común de mantener el impulso del proceso de paz y seguir avanzando sobre los progresos logrados", señaló el comunicado, sin dar más detalles.

Asimismo, añadió, la RDC y Ruanda "presentaron información actualizada sobre la puesta en práctica de sus iniciativas para reducir las tensiones y avanzar el progreso sobre el terreno".

La quinta reunión del Comité se produjo después de que la semana pasada el Gobierno congoleño y el M23 mantuvieran una nueva ronda de negociaciones bajo la mediación catarí, en esta ocasión en Suiza, en vez de en Doha, por la inestabilidad en Oriente Medio.

Tras ese encuentro, firmaron el pasado viernes una declaración conjunta en la que acordaron un intercambio de 477 prisioneros en un plazo de diez días, un mecanismo del alto al fuego y garantizar el acceso humanitario a la población civil afectada por el conflicto.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23, apoyado por la vecina Ruanda, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ratificando el pacto ministerial de junio, ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

Desde 1998, el este de la RDC -rico en minerales esenciales para la industria tecnológica- vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). EFE