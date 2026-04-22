Darrell Sheets, estrella de 'Storage Wars', fallece a los 67 años por presunto suicidio

Los Ángeles (EE.UU.), 22 abr (EFE).- Darrell Sheets, protagonista de la serie de televisión 'Storage Wars' ('¿Quién da más'), ha fallecido a los 67 años por presunto suicidio en Arizona, informaron este miércoles las autoridades.

De acuerdo con un comunicado, agentes del Departamento de Policía de Lake Havasu City (Mohave, Arizona), acudieron alrededor de las 2.00 hora local (9.00 hora GMT) por un reporte de una persona fallecida.

"Al llegar, los agentes encontraron a un hombre que presentaba lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida en la cabeza", reza el comunicado, recogido por la revista Variety.

El hombre fue declarado muerto en el lugar y posteriormente fue identificado como Darrell Sheets por el médico forense del condado de Mohave.

De acuerdo con las autoridades el incidente sigue bajo investigación.

Sheets, apodado 'The Gambler' ('El jugador') saltó a la fama en 'Storage Wars', donde colaboró por 13 años. Finalmente, en 2023, se retiró del programa y abrió una tienda de antigüedades en Arizona llamada Havasu Show Me Your Junk.

El programa de A&E, aun vigente, sigue a compradores profesionales reales que pujan por depósitos de almacenamientos abandonados en EE.UU. sin saber su contenido.

En el estado de California, si no se paga el alquiler de estos espacios durante tres meses, su contenido puede ser vendido en subasta.

"Nos entristece profundamente el fallecimiento de Darrell 'The Gambler' Sheets, un querido miembro de nuestra familia de 'Storage Wars'. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles", dijo un portavoz de A&E en un comunicado dirigido a medios nacionales. EFE