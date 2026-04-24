OpenAI lanza GPT-5.5, su modelo más inteligente que avanza hacia una "computación más intuitiva"

OpenAI ha lanzado su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) GPT-5.5, el más inteligente e intuitivo, con capacidades mejoradas para llevar a cabo tareas de forma autónoma y entender las intenciones del usuario de forma más precisa y con mayor velocidad, avanzando hacia "una computación más intuitiva" para su "superaplicación".

Apenas un mes después del lanzamiento de su última actualización GPT-5.4, la tecnológica dirigida por Sam Altman ha dado a conocer su nueva iteración, que es más rápida y precisa, al tiempo que requiere menos recursos.

OpenAI ha subrayado los avances conseguidos con GPT-5.5, que comprende de forma más rápida las intenciones del usuario y, además, puede realizar "gran parte del trabajo" por sí mismo, avanzando hacia el objetivo de "superaplicación" de la compañía.

Así lo ha detallado el cofundador y presidente de OpenAI, Greg Brockman, que ha afirmado que el nuevo modelo muestra un avance "hacia una computación más intuitiva y con mayor capacidad de interacción con los usuarios", como ha recogido TechCrunch.

Según ha especificado OpenAI en un comunicado en su blog, estas mejoras se traducen en que, en lugar de tener que gestionar cada paso, los usuarios pueden asignar a GPT-5.5 una tarea compleja que requiera muchos pasos y "confiar" en que planificará el trabajo de forma autónoma, utilizará las herramientas necesarias, verificará su trabajo y continuará con el proceso hasta finalizar la tarea.

Esto se debe, en parte, a que ahora puede gestionar mejor la codificación de agentes, el uso de computadoras y la investigación científica temprana, áreas que dependen del razonamiento contextual y la toma de decisiones de forma prolongada, según ha explicado la tecnológica.

Además de todo ello, la compañía ha asegurado que GPT-5.5 destaca en la escritura y depuración de código, la investigación 'online', el análisis de datos, la creación de documentos y hojas de cálculo, el manejo de 'software' y la alternancia entre herramientas.

Otro factor que ha resaltado OpenAI es que, a pesar de este salto en inteligencia y en la capacidad para ejecutar tareas de alta dificultad, GPT-5.5 no es más lento, como suele ser habitual en los modelos más grandes y capaces, sino que "iguala la latencia por token" de su versión anterior GPT-5.4. A ello se le suma que utiliza menos tokens para completar las mismas tareas del Codex.

En cifras, GPT-5.5 alcanza un alto rendimiento en pruebas como GDPval, que evalúa la capacidad de los agentes para producir trabajo de conocimiento bien especificado en 44 ocupaciones, con una puntuación del 84,9 por ciento. Igualmente, en OSWorld-Verified, que mide si puede usar entornos informáticos reales de forma autónoma, alcanza una puntuación del 78,8 por ciento.

GPT-5.5 THINKING Y PRO EN CHATGPT

Dentro del asistente ChatGPT, este modelo cuenta con la versión GPT-5.5 Thinking que ofrece "ayuda más rápida para problemas complejos". Es decir, ofrece respuestas más inteligentes y concisas, pensadas para ayudar a los usuarios a avanzar más rápido y con mayor eficiencia en tareas complejas.

Concretamente, destaca en tareas profesionales de programación, investigación, síntesis y análisis de información, donde habitualmente se requiere una gran cantidad de documentos.

Igualmente, para el asistente ChatGPT también está la versión GPT-5.5 Pro, que garantiza una "mejora significativa" tanto en dificultad como en calidad del trabajo. En comparación con la versión GPT-5.4 Pro, la compañía ha matizado que las respuestas son más completas, bien estructuradas y más precisas, destacando en los ámbitos empresarial, legal, educativo y ciencia de datos.

Por otra parte, OpenAI ha señalado que ha lanzado GPT-5.5 con su conjunto de medidas de seguridad "más robusto hasta la fecha" añadiendo pruebas específicas para capacidades avanzadas de ciberseguridad y biología. Así, está diseñado para reducir el uso indebido de sus capacidades y, al mismo tiempo, "preservar el acceso para fines beneficiosos".

El nuevo modelo GPT-5.5 está disponible para los usuarios suscritos a los planes Plus, Pro, Business y Enterprise en ChatGPT y Codex. Asimismo, la versión GPT-5.5 Pro se está implementando para los usuarios Pro, Business y Enterprise en ChatGPT. Próximamente estarán disponibles para la API.