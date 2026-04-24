Àngel Llàcer presenta 'Una fiesta de muerte', un Cluedo con famosos "cuidado y glamuroso": "Es como una película"

Este sábado 25 de abril llega a Antena 3 el primer episodio de 'Una fiesta de muerte', adaptación del formato original de ITV Studios 'A Party to Die For'. Àngel Llàcer presenta el concurso, que reúne en cada entrega a siete famosos que, tras la muerte de uno de ellos, se ven envueltos en un juego de intriga y misterio estilo Cluedo.

El formato ya ha sido emitido en Países Bajos y Francia y, en una entrevista concedida a Europa Press, Llàcer adelanta que la versión española sigue la lógica de la de Países Bajos en cuanto a que el asesino no es ninguna de las celebridades invitadas (como sí ocurría en la versión francesa), sino que puede ser "cualquier famoso del mundo".

Considerando lo que diferencia a 'Una fiesta de muerte' de sus predecesoras, el conductor del 'game show' expone que, a su parecer, "a nivel de formato, el nuestro está más cuidado y es más glamuroso". "Yo creo que es como una película", señala, destacando la imagen y la iluminación y comparándolo con 'Muerte en el Nilo' u otros largometrajes basados en la obra de Agatha Christie.

EL PODER DE REUNIÓN DE LA TELEVISIÓN FRENTE AL 'STREAMING'

Llàcer cuenta con una sólida trayectoria de más de 20 años en televisión y defiende que, aun en la época del 'streaming', la gente sigue viéndola. "Evidentemente no tenemos las audiencias ni los números absolutos del 'Un, dos, tres' ['Un, dos, tres... responda otra vez']", concede, pero remarca que "al final la televisión aún nos acompaña".

"Yo creo que la gente en su casa tiene televisión. Y todo el mundo la enciende", señala el presentador, que cree además que "reúne mucho" y es algo que se puede compartir con otros, sobre todo en el caso de los formatos más familiares en los que está acostumbrado a trabajar. "Es verdad que en el 'streaming' o las plataformas, pues eso sí que es más individual", indica.

Cabe decir además que 'Una fiesta de muerte' aspira a ser una experiencia interactiva que cuenta con la posibilidad de escanear un QR para jugar en tiempo real. Así, los espectadores pueden analizar las pistas desde casa, sacar sus propias conclusiones y optar a un premio de 3.000 euros.

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Los episodios de 'Una fiesta de muerte' son autoconclusivos, contando con nuevos famosos y un nuevo asesino en cada uno y tienen una duración de 90 minutos. El primero, que llega este 25 de abril, se titula 'Una fiesta de muerte: muerte en el museo', transcurre en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y cuenta con la cantante y compositora Marta Sánchez, el intérprete musical y comunicador Bertín Osborne, el actor Antonio Resines, la periodista y presentadora Glòria Serra, la atleta olímpica Ana Peleteiro, el chef Alberto Chicote y la creadora de contenido Esperansa Grasia.

Aparte de en Antena 3, en horario de máxima audiencia, el programa también estará disponible fuera de España a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.