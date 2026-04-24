Casa Caridad reúne a 200 empresarios valencianos en el Encuentro Empresas con Valor para impulsar el impacto social

Casa Caridad ha reunido a 200 representantes del tejido empresarial valenciano en el Encuentro Empresas con Valor, con el objetivo de reconocer su compromiso social y "seguir fortaleciendo una red de colaboración con impacto real en la vida de personas en situación de vulnerabilidad", según ha informado la entidad en un comunicado.

El acto, celebrado esta semana en el Multicentro Social de Benicalap, se enmarca en el 120 aniversario de la entidad y puso en valor el papel de la empresa como "agente clave" en la respuesta a los retos sociales actuales. El encuentro sirvió también para seguir impulsando el objetivo de alcanzar las 365 Empresas con Valor, una por cada día del año.

La presidenta de Casa Caridad, Elena Sánchez, destacó durante su intervención la importancia de estas alianzas: "Sostener una labor como la nuestra solo es posible gracias al compromiso de muchas empresas que deciden implicarse. Empresas que entienden que su papel en la sociedad va más allá de su actividad y que, con su apoyo, contribuyen a generar oportunidades reales para las personas que más lo necesitan".

Durante la jornada se celebró una mesa redonda centrada en el papel del tejido empresarial en la acción social en Valencia y en la que participaron Vicente Llácer, de Grupo Ática; Olallo Villoldo, de Grupotec; y Rafa Juan, CEO de Vicky Foods.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la entrega de reconocimientos a empresas que destacan por su implicación con Casa Caridad. El reconocimiento extraordinario fue otorgado al Centro Comercial Infinity, por su colaboración y apoyo a la entidad.

Asimismo, se reconoció a una veintena de empresas por sus más de 20 años de colaboración continuada, un compromiso sostenido que ha contribuido "de forma decisiva" a la labor social de Casa Caridad a lo largo del tiempo.

EMPRESAS RECONOCIDAS

Las empresas distinguidas fueron Abadía Explotaciones Hosteleras, Andreu Barberá, Colegio Oficial de Farmacéuticos, Comelsa, Construcciones Careco, Corporación F. Turia, El Corte Inglés, Eusebio Sánchez, Fasnet, Fundación Juan José Castellano Comenge, Horno Pastelería Casani, Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia, Industrias del Curtido, Libertas 7, Luviamar, Manet de Inversiones, Mario Pilato Blat, Safetykleen España, Terrenal Valencia y Vialobra.

En el ámbito del voluntariado corporativo, fueron distinguidas Deloitte, Edwards, EY, Intrepid Travel y Reale Seguros, por la implicación activa de sus equipos y su contribución directa a través de las personas.

Por su parte, Banco Creand, Caixa Popular, Fundación Mutua Levante y Trolli recibieron el reconocimiento a la estrategia solidaria más creativa, por el desarrollo de iniciativas innovadoras que amplían el impacto de la colaboración social.

El encuentro sirvió también para reforzar el programa Empresas con Valor, una iniciativa que articula la colaboración con el tejido empresarial a través de distintos niveles de implicación y que permite a las empresas contribuir "de forma directa, estructurada y sostenida en el tiempo".

A través de este programa, Casa Caridad canaliza el compromiso empresarial hacia acciones concretas que se traducen en atención directa a miles de personas, apoyo a familias, acceso a educación para menores y acompañamiento en procesos de inserción social. Para Casa Caridad, este evento supone "un paso más" en su objetivo de consolidar una red empresarial comprometida con el impacto social y con la construcción de una sociedad más cohesionada.