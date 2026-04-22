Irán amenaza a países de Oriente Próximo con despedirse del petróleo si recibe ataques desde sus territorios

Las autoridades iraníes han advertido este martes a sus países vecinos en la región de Oriente Próximo que si reciben ataques desde sus territorios dirán "adiós a la producción de petróleo", poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado la extensión del alto el fuego acordado entre Washington y Teherán a principios de abril.

"Los vecinos del sur de Irán deben saber que si su territorio y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos --en alusión a Estados Unidos e Israel como países que lanzaron una ofensiva contra la República Islámica el 28 de febrero-- para atacar a la nación iraní, deberán decir adiós a la producción de petróleo en Oriente Próximo", ha subrayado el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Seyed Mayid Musaví, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia.

Pese a que Teherán no ha especificado país alguno en esta declaración, estados de la zona como Jordania, Bahréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos fueron objeto, antes de la declaración del alto el fuego entre Teherán y Washington, de ataques lanzados por la República Islámica como represalia a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra un Irán que respondió atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región.

Tanto es así que a principios de marzo todos ellos, junto con Estados Unidos, lanzaron un comunicado conjunto en el que condenaban "enérgicamente" los ataques perpetrados por Irán contra "territorios soberanos de la región", tachando de "injustificadas" dichas represalias.