Roca Rey, trasladado al hospital con pronóstico muy grave tras ser operado de urgencia en La Maestranza

Cayetana Rivera ha sufrido su primer gran susto como pareja de Andrés Roca Rey después de que el torero peruano, con la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo presenciando la faena desde el tendido, sufriese una dramática cornada de 35 centímetros en la cara interna del muslo cuando se encontraba toreando al quinto astado de la tarde que compartía este jueves en La Maestranza de Sevilla con Jose Mari Manzanares y Javier Zuleta.

Con gestos de dolor y llevándose las manos a la pierna para taponar la hemorragia, el diestro era llevado en brazos por su cuadrilla a la enfermería de la plaza, donde era intervenido de urgencia por el doctor Octavio Mulet -que hace tan solo dos días intervenía a Morante de la Puebla tras su grave cornada- y, ya estabilizado, abandonaba el lugar en ambulancia para ser trasladado a un hospital sevillano donde continuar su recuperación con pronóstico "muy grave".

A continuación, su primer parte médico:

Herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorius, disecando y contundiendo en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular. Exploración y lavado de herida, hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos. Se comprueba hemostasia efectiva. Drenaje aspirativo en ambas trayectorias. Aproximación de planos músculo aponeuróticos y piel. Pronóstico: Muy Grave se traslada a Hospital.

Con el apoyo incondicional de su íntimo amigo -también de Tana- Tomás Páramo, que visiblemente preocupado no ha tenido fuerzas para atender a la prensa, Roca Rey abandonaba La Maestranza en ambulancia visiblemente dolorido entre aplausos y gritos de ánimo de los aficionados. El momento, a continuación.

Una dramática cornada en una tarde muy especial marcada por la presencia en la plaza no solo de su pareja, sino también de su familia, que ha sido testigo del angustioso momento; y es que además de Francisco Rivera -que ha confesado que era admirador del peruano antes de que comenzara su historia de amor con su hija- entre el público se encontraban entre otros Cayetano Martínez de Irujo con su hija Amina, y los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo.