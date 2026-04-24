Viernes, 24 de abril de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 24 abr (EFE).-

Nicosia.- Los líderes de la Unión Europea y los del Líbano, Egipto, Siria, Jordania y el Consejo de Cooperación del Golfo abordan en Chipre el estado de las negociaciones de paz en Oriente Medio y la situación en Ormuz, en el contexto de incertidumbre tras la extensión indefinida del alto el fuego en la región.

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Islamabad.- Las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital paquistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores.

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Teherán/Washington.- La segunda ronda de negociaciones de paz entre EEUU e Irán parece distante ante las posturas cada vez más duras de ambas partes y pese a los esfuerzos de Pakistán por acercar posiciones.

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Tiro (Líbano).- Los habitantes de Tiro viven una situación de incertidumbre tras la oleada de ataques que la sacudió minutos antes de la tregua entre Israel y Líbano.

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Caracas.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja a Caracas para reunirse con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la primera visita de un jefe de Estado al país suramericano después de la captura, en enero pasado por parte de EE.UU., del gobernante Nicolás Maduro, encarcelado actualmente en Nueva York.

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Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, firman en Washington un memorando de cooperación estratégica sobre minerales críticos.

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Líbano.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio hebreo, pocas horas después de la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Moscú.- Rusia conmemora con diferentes actos el 40 aniversario de la mayor catástrofe nuclear de la historia en la central de Chernóbil, mientras invierte grandes cantidades de dinero en la diplomacia atómica desde Irán a Ucrania o China.

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París.- Concluye el segundo y último día de la reunión de ministros de Medio Ambiente de los países del G7, con una rueda de prensa de la ministra francesa de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible, Monique Barbut.

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Pekín.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, participará en una reunión con empresas del sector turístico.

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Nueva York (EE.UU.).- Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, aseguró en una entrevista con EFE que la energía nuclear es hoy una energía segura y limpia y que desde Chernóbil hubo una gran mejora en los sistemas de seguridad.

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Ginebra.- La jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Haití, Marisela Chau, habla en una entrevista con EFE sobre la crisis insostenible de violencia en este país y el diálogo que su organización mantiene con todos los protagonistas del conflicto interno.

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La Habana.- Faltan la corriente, el combustible y ahora, además, escasea el efectivo en los bancos de Cuba, como lo atestiguan las largas colas, principalmente de personas mayores, que durante horas, desde la madrugada y hasta que el sol castiga, se agolpan a diario ante las sucursales bancarias.

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San Juan.- El racismo, el acoso a las mujeres, las secuelas en la salud física y mental y los límites de los beneficios para los veteranos en Puerto Rico son algunas de las causas que han provocado que decaiga la cifra de puertorriqueños que se sienten atraídos para inscribirse en el Ejército de Estados Unidos.

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Santa Marta (Colombia).- Se celebra la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia, que busca construir una hoja de ruta para iniciar la eliminación progresiva de estos combustibles en países con alta dependencia económica de su explotación.

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Toulouse (Francia).- La galería de arte Le Château d'Eau de Toulouse (sur) acoge una exposición consagrada a la obra del fotógrafo español Chema Madoz (Madrid, 1958) y de la portuguesa Helena Almeida (1934-2018), dos de los mayores exponentes de la fotografía contemporánea en sus países de origen.

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Buenos Aires.- La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires rinde homenaje al recién fallecido Bryce Echenique en su 50 edición, en la que Perú es invitado de honor, en un acto en el que participan Alonso Cueto, Giovanna Pollarolo y Renato Cisneros, todos ellos autores de este país andino.

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Pekín.- Arranca el Salón del Automóvil de Pekín, una edición que coincide con un momento de rápida expansión internacional de las marcas automotrices chinas.

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Tokio.- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón creció un 1,8 % interanual en marzo, informó este viernes el Gobierno, por segundo mes consecutivo debajo del objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ) a pesar de la preocupación sobre el suministro de recursos energéticos por la guerra en Irán.

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Iwate (Japón).- Las autoridades japonesas afirmaron este viernes que un incendio en la prefectura japonesa de Iwate, en el noreste del país, ha dejado un herido leve, obligado a ordenar la evacuación de más de 2.500 personas y desplegar a cientos de bomberos.

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Miami (EE.UU.).- Entrevista con el cantante colombiano Fonseca por el lanzamiento, este viernes 24 de abril, de su nuevo disco 'Antes de que el tiempo se vaya'.

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San Juan.- El cantautor de origen puertorriqueño Draco Rosa presentó este viernes su nuevo álbum, 'Olas de Luz', el cual explicó en entrevista con EFE nació "del caos", un estado que a su juicio "es necesario para encontrar el pulso de la vida".

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Nueva York (EE.UU.).- El artista gallego Manolo Paz inaugura una exposición de escultura pública en el icónico Park Avenue de Nueva York.

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El Cairo.- La escritora Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) asegura en una entrevista a EFE que ve "casi una recompensa poética" en que su proyecto de 'El infinito en un junco' (2019) y otros dos ensayos se hayan traducido al árabe, "una de las principales lenguas de cultura del mundo".

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Nueva York (EE.UU.).- Una nueva escultura monumental de Buda de aproximadamente ocho metros de altura se erige en el parque High Line de Nueva York.

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Las Palmas de Gran Canaria (España).- Al artista español más escuchado en las plataformas musicales durante 2025 le gusta presumir de raíces. En una entrevista con EFE, Quevedo desvela las claves de 'El baifo', su tercer álbum, un trabajo que suena a fiesta, a carnaval, a vida, a Canarias.

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Miami (EE.UU.).- El futbolista uruguayo del Real Salt Lake City de la MLS, Juan Manuel Sanabria, repasa en una mesa redonda con periodistas su momento de forma y las expectativas de Uruguay de cara al Mundial 2026.

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Las Vegas (EE.UU.).- El 'quarterback' estadounidense de origen cubano Fernando Mendoza, ganador del campeonato universitario de fútbol americano con los Indiana Hoosiers, apunta a ser la primera elección del próximo draft de la NFL por parte de Las Vegas Raiders.

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Cornellà de Llobregat/Barcelona(España).- Hace pocos días, una noticia revolucionó el ecosistema del fútbol catalán: Leo Messi se convertía en el nuevo propietario de la UE Cornellà, entidad histórica del área metropolitana de Barcelona que milita en la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español, y se sumaba a la lista de exjugadores del Barça que se han subido a la ola de comprar clubes de fútbol.

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.- Majadahonda/Madrid (España).- Entrenamiento del Atlético de Madrid y rueda de prensa de Diego Pablo Simeone en la previa del partido de LaLiga EA Sport que el sábado le mide al. Athletic de Bilbao.

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Barcelona (España).- Entrenamiento del FC Barcelona y rueda de prensa de Hansi Flick en la previa del partido de LaLiga EA Sports que el sábado le mide al Getafe.

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cdp/rmg/EFE

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