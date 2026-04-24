Tubacex gana 1,3 millones hasta marzo, un 84% menos, afectada por los aranceles de EEUU y la guerra en Irán

Tubacex obtuvo un beneficio neto de 1,3 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 84% inferior a la del mismo periodo de 2025, debido a la menor actividad y a la imposición de aranceles al acero por parte de Estados Unidos, "que han retrasado y condicionado las decisiones de compra e inversión de los clientes de Tubacex a nivel general", ha explicado este viernes la compañía en un comunicado.

A esta situación se sumó la irrupción de la guerra en Irán a finales de febrero, lo que llevó a que en marzo se produjeran interrupciones de la producción en la planta de Tubacex en Abu Dabi, y a disrupciones en la cadena de suministro, "con un impacto directo en el ritmo de actividad y la facturación del trimestre".

De hecho, Tubacex cerró el primer trimestre del año con unas ventas de 154,2 millones de euros, cifra un 15,4% inferior a la del mismo periodo de 2025.

La compañía registró entre enero y marzo un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 20 millones de euros, con un descenso del 35,4% sobre el mismo periodo de 2025, y mantuvo su margen Ebitda "en un nivel razonable del 13%", gracias "a la disciplina operativa, diversificación geográfica e industrial, y al destacado peso de soluciones de mayor valor añadido dentro del mix de negocio del Grupo".

El resultado neto de explotación (Ebit) de Tubacex se situó en 7,4 millones de euros, con un descenso del 61,2% respecto al primer trimestre del año pasado, mientras que el beneficio antes de impuestos totalizó 1,8 millones de euros, por debajo de los 11,2 millones de euros del periodo enero-marzo de 2025.

Tubacex mantiene como prioridades la protección de la rentabilidad, la gestión del capital circulante y la mejora de la conversión en caja. Ello, ha destacado la compañía, le ha permitido generar 6 millones de euros de caja en el trimestre y situar la deuda financiera neta en 338,8 millones de euros al cierre de marzo.

El grupo mantiene una visión "prudente" de cara al segundo trimestre, ante la continuidad del conflicto en Oriente Próximo y de un entorno comercial "todavía inestable, que seguirán condicionando la evolución de los resultados".