La tecnológica española de ingeniería TSK anuncia una OPS de 150 millones de euros para salir a Bolsa

TSK, la compañía tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización, y manejo de minerales críticos, ha comunicado este viernes su intención de salir a Bolsa a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados por un importe aproximado de 150 millones de euros.

La decisión de proceder y el calendario definitivo de la oferta y la admisión están sujetos, entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación del correspondiente folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como ha señalado la asturiana en un comunicado este viernes.

La compañía ha venido manteniendo durante las últimas semanas diferentes reuniones con inversores en Londres (Gran Bretaña), París (Francia), Madrid, Barcelona, Milán (Italia), Oslo (Noruega), Berlín (Alemania), Helsinki (Finlandia) y Estocolmo (Suecia), en las que ha detectado un "enorme" interés por las expectativas de crecimiento esperado de TSK, "debido a sus capacidades tecnológicas, y su experiencia en sectores y países con gran potencial de desarrollo de proyectos".

SANTANDER Y CAIXABANK COMO COORDINADORES GLOBALES DE LA OFERTA

Para el consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, este anuncio "marca un hito importante para la firma".

"Desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con nuestros grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización", ha explicado, añadiendo que creen que una OPS "reforzará su flexibilidad financiera y las relaciones de sus grupos de interés, ampliará su base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK".

La empresa cuenta con Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales de la oferta, así como con Alantra Capital, Banca March y JB Capital Markets, como co-colocadores (todos ellos, las entidades colocadoras). Banco Santander actuará como banco agente de la operación y Banca March actúa como asesor financiero de la compañía.

En la parte legal, Hogan Lovells International actúa como asesor jurídico de la compañía, y J&A Garrigues actúa como asesor jurídico de las entidades colocadoras.

TSK, con sede central en Gijón (Asturias), cerró 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros y un incremento del Ebitda de un 37%, alcanzando los 99,7 millones. El beneficio neto creció un 64,3% hasta alcanzar los 32 millones de euros.

La compañía, que cuenta con una plantilla de 1.500 personas, disponía al término del pasado ejercicio de un 'backlog' o cartera de 29 proyectos en 12 países por un valor global estimado de 1.292 millones. Cuenta, además, con acuerdos de exclusividad de proyectos suscritos con clientes energéticos y tecnológicos globales por un valor estimado agregado de 3.665 millones de euros.

En los últimos 15 años ha desplegado más de 350 proyectos energéticos e industriales en 50 países.