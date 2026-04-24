Paz posesiona a nuevo presidente de YPFB para resolver crisis de combustibles en Bolivia

La Paz, 23 abr (EFE).- El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó juramento este jueves a Sebastián Daroca como nuevo presidente en funciones de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien sostuvo que su prioridad será resolver los problemas de la calidad y abastecimiento del combustible que se registran en el país.

En el acto de posesión en la casa de Gobierno, en La Paz, Daroca mencionó que su "prioridad" será "resolver del todo el problema de la gasolina desestabilizada, garantizar la calidad de los carburantes, asegurar la provisión del combustible y el pago del resarcimiento a los afectados".

"Me comprometo a trabajar seriamente, transparentemente y con una decisión firme de transparentar estos retos hasta resolverlos", agregó.

Daroca asume el cargo en reemplazo de Claudia Cronenbold, quien renunció el miércoles tras menos de un mes de su nombramiento y alertando que la compañía está "en un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto" y que su recuperación "requiere de una reingeniería legal y administrativa de largo aliento".

Por su parte, Paz destacó que Cronenbold, dio su "mayor esfuerzo" para vencer al "monstruo" de la "corrupción" en YPFB, por lo que ahora toca "redoblar el compromiso" para revertir la situación.

También reiteró que YPFB sufrió el "menoscabo de veinte años de gestiones pasadas", refiriéndose a los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), en los que, según dijo, se estableció "una arquitectura perniciosa" en la empresa.

El nuevo presidente de YPFB es ingeniero civil especializado en operaciones y logística, y tiene un posgrado en administración de empresas. Se desempeñó, entre 2008 y 2010, como secretario de Hidrocarburos y Energía del sureño departamento de Tarija.

Desde que en diciembre del año pasado se retiró la subvención de los combustibles, que estuvo vigente por más de dos décadas, YPFB tropezó con la venta de gasolina en mal estado, lo que generó constantes protestas de los usuarios.

El problema se mantuvo pese a las acciones de la petrolera boliviana para reforzar los controles de distribución del combustible e instaurar en febrero un sistema de compensación por los posibles daños en el parque automotor debido a la gasolina.

A esto se suma el desabastecimiento de diésel que se registra desde hace algunos días, reflejado en las filas que se han formado en las estaciones de servicio en regiones como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el motor económico del país.

Ante esto, Daroca mencionó que ya tomó acciones para resolver la "sobredemanda de diésel" en las zonas productivas, como Santa Cruz, y que asegurará un sistema de control para resguardar la calidad del combustible en toda la cadena de distribución.

También anunció que impulsará "un cambio radical, real y estructural" en YPFB.

El miércoles, horas después de la renuncia de Cronenbold, Paz cambió al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y juramentó en ese cargo a Marcelo Blanco, a quien encomendó impulsar cambios en la empresa estatal y derrotar la corrupción en su interior. EFE