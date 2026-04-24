El embajador de Israel ante la ONU afirma que el alto el fuego con Líbano "no es del 100%"

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha afirmado este jueves que la extensión por tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano anunciada poco antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no es del 100%", ya que, ha alegado, Israel "tiene que tomar represalias" cuando el partido-milicia chií libanés Hezbolá "lanza cohetes".

"El Gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá, y este grupo está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel tiene que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos", ha declarado Danon en una entrevista con la cadena CNN, después de que Trump anunciara la extensión del alto el fuego, rodeado de autoridades estadounidenses y de los embajadores en el país norteamericano de Israel y Líbano.

Sobre esta ampliación de la tregua --que hasta este jueves tampoco había evitado que Israel ejecutase letales bombardeos en territorio libanés--, Danny Danon ha argumentado que, de cualquier forma, "la situación es significativamente mejor", si bien "no es del 100%".

Asimismo, el diplomático israelí, tras no descartar que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúen bombardeando Líbano, ha colocado la pelota en el tejado de Beirut: "Espero que el Ejército libanés sea capaz de implementar y hacer cumplir este alto el fuego", ha espetado.

Sus declaraciones se han producido al calor del anuncio de Trump de una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países auspiciado por Washington.

Allí mismo, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, aseguró que Israel "quiere la paz con Líbano", mostrando su esperanza de poder formalizarla "en un futuro muy próximo" tras esgrimir como motivación que, según él, "la posibilidad de debilitar a Hezbolá y liberar a Líbano de su ocupación es real".