EEUU sanciona a un senador camboyano y a más de 28 personas y entidades por operaciones de ciberestafa

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este jueves la imposición de sanciones financieras contra el senador y empresario camboyano Kok An, así como contra otras 28 personas y entidades a las cuales acusa de participar en operaciones de ciberestafa que habrían sustraído "millones de dólares" a "víctimas" estadounidenses.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro ha incluido en su lista de sanciones a Kok An, un senador camboyano que "controla redes de estafadores en todo el país", así como a 28 "personas y entidades de su red", ha señalado la autoridad financiera en un comunicado en el que ha agregado que "los estafadores del sudeste asiático" que forman parte de la misma "han sustraído millones de dólares a víctimas estadounidenses", mientras operaban "bajo la protección de Kok An y sus conexiones políticas".

Concretamente, Kok An es propietario de "numerosas empresas y propiedades en todo el país que albergan centros de estafa", ha advertido el organismo estadounidense incidiendo en que su principal empresa hotelera, Crown Resorts, "es propietaria de casinos, complejos turísticos y otros edificios en Poipet, Sihanoukville, Bavet y otras ciudades camboyanas que se han convertido en recintos desde los que organizaciones criminales llevan a cabo fraudes de inversión en activos digitales y otras estafas".

"Utilizando el señuelo de la amistad o las relaciones románticas, estos estafadores convencen a estadounidenses vulnerables para que transfieran sus ahorros en forma de activos digitales prometiéndoles oportunidades de inversión y altos rendimientos, solo para robarles los fondos", reza la nota de prensa en la que también se ha indicado que "en algunos caso" las personas que cometen tales estafan son a su vez "víctimas de trata de personas" y se "obligadas a cometer actos ilegales bajo amenaza de violencia".

Esta red que opera desde "casinos y parques de oficinas adaptados para actividades fraudulentas", ha advertido el comunicado, "blanquea los fondos de las víctimas" y "sirve de base para atacar a ciudadanos estadounidenses y cometer abusos contra los Derechos Humanos con total impunidad".

Al calor de esta medida se ha pronunciado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien ha calificado de "prioridad máxima" para la Administración de Donald Trump "la eliminación del fraude", al tiempo que ha aseverado que su departamento "seguirá persiguiendo a los estafadores y centros de estafa que roban miles de millones de dólares a los estadounidenses trabajadores, independientemente de donde operan o de lo bien conectados que estén".

En este sentido, Washington ha advertido que cada vez son más frecuentes las operaciones de ciberestafa a gran escala perpetradas por "delincuentes con sede en el sudeste asiático" y dirigidas contra ciudadanos estadounidenses. De hecho, estimaciones del Gobierno de Estados Unidos apuntan que los estadounidenses perdieron "al menos 10.000 millones de dólares (unos 8.563 millones de euros) en 2024 por cuenta de esta clase de delitos, lo cual supone un aumento del 66% con respecto al año anterior.

RECOMPENSAS MILLONARIAS

A estas sanciones se suma que el Grupo de Trabajo contra las Estafas, ha anunciado la imputación de dos personas que dirigían supuestamente un complejo de estafas en Birmania al tiempo que intentaban "poner en marcha" otro en Camboya, amén de la incautación de una aplicación de mensajería en redes sociales empleada para reclutar a víctimas de trata para un complejo de estafas en Camboya, y de la incautación de 503 dominios web fraudulentos para perpetrar fraudes de inversión en criptomonedas.

Por otra parte, el Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares (unos 8,6 millones de euros) por información que permita recuperar los fondos obtenidos mediante actividades fraudulentas relacionadas con inversiones en criptomonedas en el complejo de Tai Chang, en el estado de Karen.

Del mismo modo ha anunciado el ofrecimiento de hasta 4 millones de dólares (algo más de 3,4 millones de euros) por datos que faciliten la detención de Daren Li, persona vinculada a esa red que fue condenada por delitos de blanqueo de capitales, pero que se dio a la fuga tras quitarse su tobillera electrónica.