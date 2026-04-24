Las bolsas europeas abrirán cautas ante el estancamiento de las negociaciones EEUU-Irán

Madrid, 24 abr (EFE).- Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan una apertura cauta y con tendencia mixta, afectadas por el alza del crudo brent, que cotiza por encima de los 105 dólares el barril, mientras las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas.

A las 7:30 horas (5:30 GMT) de este viernes, los futuros de la Bolsa de Fráncfort suben un mínimo 0,02 % y los de la Bolsa de París, el 0,20 %.

Por el contrario, la Bolsa de Londres cae el 0,10 % y el índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 0,68 %.

En Estados Unidos, los futuros de los principales indicadores de Wall Street adelantan subidas para el S&P 500 y para el tecnológico Nasdaq, mientras que en el caso de Dow Jones de Industriales caen el 0,20 %.

Las bolsas europeas mantienen la cautela ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio y en el estrecho de Ormuz, y a pesar de que Estados Unidos e Irán mantiene el alto el fuego.

El precio del crudo brent, el de referencia en Europa, sube a este hora de forma leve. Un 0,05 %, hasta los 105,11 dólares.

Previamente a la apertura en Europa, las bolsas asiáticas registran un tono mixto: la Bolsa de Shanghái baja el 0,46 % y el Hang Seng de Hong Kong, el 0,06 %.

El Nikkei de Tokio gana el 0,90 %.

El euro baja y se cambia a 1,168 dólares, mientras el oro desciende el 0,24 %, hasta los 4.683,43 dólares.

El bitcóin se deja el 0,53 %, hasta los 77.876,1 dólares.