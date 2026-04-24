La OMS, UNICEF y Gavi vacunan a 18,3 millones de niños afectados por las interrupciones de la Covid-19

La iniciativa 'Big Catch-Up', impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y la Alianza para las Vacunas Gavi, ha beneficiado a unos 18,3 millones de niños de entre uno y cinco años en África y Asia que tenían esquemas de vacunación incompletos como resultado de las interrupciones sanitarias causadas por la pandemia de Covid-19.

La campaña de vacunación, iniciada en 2023, se ha llevado a cabo en 36 países, que cuentan con el 60 por ciento del total de niños sin vacunar en el mundo, en los que se han administrado más de 100 millones de dosis contra 10 enfermedades. "Esto equivale a vacunar cinco veces a los niños menores de cinco años de la Unión Europea", ha destacado la directora ejecutiva de Gavi, Sania Nishtar, en rueda de prensa.

De los 18,3 millones de menores inmunizados, se estima que 12,3 millones eran niños que nunca habían sido vacunados y 15 millones nunca habían recibido la vacuna contra el sarampión. El programa también ha administrado 23 millones de dosis contra la poliomielitis a niños no vacunados o con vacunación incompleta.

De este modo, la iniciativa ha permitido revertir parte del impacto de la pandemia, que supuso un retroceso tras años de avances en vacunación mundial y provocó un aumento del número de niños que nunca habían recibido ninguna dosis de vacuna, lo que suscitó preocupación de cara a futuros brotes de enfermedades prevenibles.

"Gracias a la campaña 'Big Catch-Up', los países no solo vacunaron a millones de niños, sino que invirtieron en sus sistemas de salud, invirtieron en datos y mejoraron los modelos de prestación de servicios para garantizar que las comunidades desatendidas sigan recibiendo asistencia en el futuro", ha explicado Nishtar.

En concreto, la iniciativa ha impulsado sistemas duraderos para identificar, examinar, vacunar y monitorizar las tasas de cobertura en la infancia, incluyendo actualizaciones de las políticas sobre la edad de elegibilidad. Los países también han formado a profesionales de la salud para identificar, examinar y vacunar a los niños que no habían sido vacunados, y han colaborado con las comunidades y la sociedad civil para apoyar los esfuerzos de recuperación.

Entre los resultados obtenidos, destaca que 12 países (Burkina Faso, República Popular Democrática de Corea, Etiopía, Kenia, Madagascar, Mauritania, Níger, Pakistán, Somalia, Togo, República Unida de Tanzania y Zambia) han conseguido vacunar a más del 60 por ciento de todos los niños menores de cinco años que no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina.

Como ejemplo, en Etiopía, más de 2,5 millones de niños que no habían recibido ninguna dosis previamente recibieron esta vacuna. El país también administró cerca de cinco millones de dosis contra la polio y más de cuatro millones de dosis de la vacuna contra el sarampión, entre otras vacunas clave, a niños no vacunados o con vacunación incompleta.

EL OBJETIVO ES GARANTIZAR LA VACUNACIÓN SISTEMÁTICA

La implementación del programa concluyó el pasado 31 de marzo. Si bien aún se están recopilando los datos finales, se espera que se aproxime a cumplir su objetivo de llegar al menos a 21 millones de niños no vacunados o con vacunación incompleta.

"Pero esto no es la meta final", ha subrayado el director asociado y jefe de Inmunización de UNICEF, Ephrem T. Lemango, quien ha señalado que el objetivo es garantizar que los programas de vacunación se sigan manteniendo en todos los países y lleguen a todos los niños.

"Cada año, 14,3 millones de niños no reciben ninguna vacuna a través de la inmunización rutinaria (...) Esta carga recae con mayor dureza sobre las poblaciones más vulnerables. Es hora de un cambio", ha afirmado instando a pasar "de la recuperación a la sostenibilidad y de la fragilidad a la resiliencia".

Según ha comentado, las claves de este cambio residen, en primer lugar, en diseñar servicios de vacunación que se puedan adaptar a entornos de fragilidad y conflicto, en los que viven casi la mitad de los niños que no reciben ninguna dosis de vacuna. "Un niño nacido en una zona de conflicto tiene más del triple de probabilidades de no ser vacunado", ha precisado.

Asimismo, ha abogado por fomentar la confianza en la vacunación, que se está viendo menoscabada por la desinformación, y ha destacado la importancia de aumentar la financiación nacional y mundial en programas de inmunización, tras los recientes y drásticos recortes que han "afectado gravemente" la prestación de estos servicios.

La OMS, UNICEF y Gavi han avanzado los resultados de esta campaña en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra bajo el lema 'Las vacunas funcionan para todas las generaciones', por lo que la directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Biológicos de la OMS, Kate O'Brien, ha enfatizado que la vacunación "es un derecho fundamental".

"La campaña 'The Big Catch-Up' refuerza este mensaje al mostrarnos que llegar a todos los niños y niñas es algo urgente, pero también factible", ha resaltado.